एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Train News: तत्काल टिकट के लिए कौन सा ऐप बेहतर, IRCTC या Rail One? जानिए IRCTC Vs Rail One: कभी-कभी इमरजेंसी में अचानक यात्रा करनी पड़ती है और ऐसे में तत्काल टिकट बुक करना आसान नहीं होता. जानिए IRCTC और Rail One में कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा तेज है. Read More

नए श्रम कानून का बड़ा फैसला, 2 बच्चों तक हर महीने 1000 तक का क्रेच अलाउंस पाएंगे कर्मचारी Creche Allowance: नए लेबर कोड में सरकार की ओर से कामकाजी माता-पिता के लिए बड़ा इंतजाम किया गया है. जिन कामकाजी पेरेंट्स के बच्चों की उम्र 6 साल से कम है, उन्हें 500 रुपए का क्रेच अलाउंस दिया जाएगा. Read More

Monsoon Alert: केरल पहुंचा मानसून! IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, जानिए यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी एंट्री? दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 4 जून को केरल में दस्तक दे दी. मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. जानिए यूपी, बिहार और दिल्ली में मानसून कब पहुंचेगा. Read More

जिस समय खामनेई पर हुआ था अटैक, मैं वहीं था..., ईरान के विदेश मंत्री ने सुनाया वो खौफनाक मंजर अरागची ने साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने पर जवाबी कार्रवाई होगी. अगर ईरान के पड़ोसी देशों में ये अमेरिकी ठिकाने नहीं होते, तो उनपर जवाबी हमला नहीं होता. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

डब्ल्यूटीसी मैचों से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्यों टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण, जानिए भारत घरेलू टेस्ट में हालिया निराशा के बावजूद मजबूत टीम है. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में वह WTC से पहले सही संयोजन तलाशेगा. Read More

2027 का विश्वकप खेलेंगे विराट कोहली, रोहित को करना होगा खुद को साबित, पूर्व क्रिकेटर ने क्या कुछ कहा जानिए IND VS AFG ODI 2026: भारत के पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता सबा करीम का कहना है कि रोहित शर्मा को आईसीसी के भारत बनाम अफगानिस्तान टूर्नामेंट से पहले अपनी फिटनेस और फॉर्म को साबित करना होगा. Read More

Rashifal 6 June 2026: चंद्रमा का डबल गोचर खुलेगा तरक्की के रास्ते, जानें किसे होगा फायदा, मेष से मीन तक राशिफल Rashifal 6 June 2026: मेष को मिलेगी तनाव से राहत, सिंह वालों को मिलेगी बॉस की शाबाशी. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें सोमवार का पंचांग, शुभ रंग-अंक और मेष से मीन राशि का सटीक दैनिक राशिफल. Read More