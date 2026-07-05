एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Free Petrol Diesel: क्या टोल प्लाजा पर मिलता है मुफ्त पेट्रोल-डीजल? NHAI ने साफ की स्थिति, जानें National Highway: NHAI ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन का पेट्रोल या डीजल खत्म होने पर टोल प्लाजा पर मुफ्त ईंधन देने का दावा गलत है, ऐसे में अफवाहों पर भरोसा न करें. Read More

EPFO Withdrawal: ईपीएफओ का बड़ा नियम! 1 साल से कम नौकरी करने वालों को भी मिल सकता है PF, ऐसे करें चेक EPFO Withdrawal: क्या 1 साल से कम नौकरी करने वाले कर्मचारी भी PF का पैसा निकाल सकते हैं? जानिए EPFO के नियम, कब कर सकते हैं क्लेम और किन बातों का रखना होगा ध्यान. Read More

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच मौलाना रशीदी ने याद दिलाए कौनसे 1400 करोड़? VHP को लेकर कसा तंज राशीदी ने कहा कि वीएचपी ऐसा नाम है, जो राम मंदिर के आंदोलन के समय से हमेशा से शक के घेरे में रही है. रथ यात्रा के दौरान 1400 करोड़ इकट्ठे किए गए थे. लेकिन अबतक किसी तरह का हिसाब नहीं दिया गया है. Read More

PoJK में पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन! 'हुक्मरानों हम तुम्हारी मौत हैं' के नारों से कांपा इस्लामाबाद PoJK Protest: पाकिस्तानी हुकूमत ने 5 जून को प्रदर्शन शुरू होने के 5 दिन पहले पूरे पीओके में इंटरनेट बंद किया था और उसी दिन पीओके में गोलीबारी की शुरुआत की थी, जिसमें अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

FIFA World cup: एक्स्ट्रा टाइम में रोमांच की सारी हदें पार, फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना ने केप वर्डे को 3-2 से हराया डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने एक्स्ट्रा टाइम में केप वर्डे को 3-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. Read More

वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज? टीम इंडिया में डेब्यू का इंतजार कर रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पर ‘New Chapter’ लिखकर स्टोरी शेयर की है. मॉर्ने मॉर्कल के बयान के बाद सामने आई इस स्टोरी ने एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है कि यह उनके डेब्यू का संकेत है या फिर नए बैट स्पॉन्सरशिप करार की ओर इशारा है. Read More

Rashifal 6 July 2026: विष योग चार राशियों के जीवन में लाएगा संकट!, दुर्घटना के योग, मेष से मीन तक राशिफल देखें Rashifal 6 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज सोमवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल. Read More