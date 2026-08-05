एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

फ्लाइट में खो गया सामान, 3 दिन तक नहीं मिला, यात्री को मिला भारी मुआवजा Airline Compensation: एक शख्स ने प्लेन में सफर किया, लेकिन एयरलाइन कंपनी ने उसका लगेज खो दिया, जो तीन दिन की देरी से मिला. अब कोर्ट ने एयरलाइन को यात्री को भारी मुआवजा देने का निर्देश दिया है. Read More

सफर खत्म होने के बाद भी वापस मिल सकते हैं टिकट के पैसे, जानिए रेलवे का नियम Indian Railways: रेलवे नियमों के मुताबिक, बुक की गई कैटेगरी के बजाय निचली कैटेगरी में यात्रा करने पर यात्री किराए के अंतर का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके प्रोसेस. Read More

अरबों का 'नीलम-झेलम हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट', कैसे PoJK के लिए बन गया 'दोहन मशीन'? PoJK इलाके के पहाड़ों के बीच बना अरबों रुपये का बांध की दास्तान ऐसी है, कि इसे नीलम- झेलम नदियों की ताकत का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड को लगभग एक हजार मेगावट बिजली देने के लिए बनाया था. Read More

श्रीलंका के लिए भारत का बड़ा तोहफा! 350 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन की मिली मंजूर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की. बैठक के बाद 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय रुपये-मूल्य वाली क्रेडिट लाइन पर समझौता हुआ. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

अचानक गायब हुआ पाकिस्तानी खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद खुला राज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बाद पाकिस्तान के मुक्केबाज कुदरतुल्लाह समेत कई खिलाड़ी स्कॉटलैंड से लापता हो गए. पुलिस जांच में जुटी है. यहां जानिए आखिर पूरा मामला क्या है. Read More

EXCLUSIVE: कॉमनवेल्थ में जीता सिल्वर, अब गोल्ड है लक्ष्य; ABP से बोले लवप्रीत सिंह ABP Exclusive: लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 110 किलोग्राम भारवर्ग वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता. एबीपी से खास बातचीत में उन्होंने अपने करियर के उतार-चढ़ाव के बारे में बताया. Read More

कांवड़ यात्रा से लौटते ही शारीरिक संबंध बनाना सही या गलत? जानें शास्त्रों का नियम और बड़ा कारण कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) से लौटने के बाद शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं? जानें ब्रह्मचर्य, संकल्प की समाप्ति, धार्मिक मान्यताओं और शरीर की रिकवरी से जुड़े जरूरी नियम. Read More