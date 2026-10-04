एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 4 अक्टूबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ. Read More

चिराग पासवान का चौंकाने वाला बयान, 'अगर संदेह है तो चुनाव आयोग को SIR...' चिराग पासवान ने वोटर लिस्ट के SIR पर चिंता जताने वाले लोगों को आश्वासन दिया है कि चुनाव आयोग उनके सभी संदेहों को दूर करेगा. साथ ही, आयोग से भी कहा है कि उन्हें युवाओं के संदेह को दूर करना चाहिए. Read More

सना में सऊदी अरब की बड़ी एयर स्ट्राइक, हूती समूह के ठिकानों को बनाया निशाना स्थानीय निवासी ने कहा, "धमाके इतने तेज थे कि हमारे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी. ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो. हमारी खिड़कियां कांप रही थीं और बच्चे डरकर जाग गए." Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

एशियन गेम्स 2026 खत्म, क्लोजिंग सेरेमनी में नीरू ढांडा ने लहराया तिरंगा; कतर को सौंपा OCA फ्लैग जापान के आईची नागोया में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2026 का समापन आज हो गया. क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक नीरू ढांडा ने शान से तिरंग लहराया. OCA फ्लैग कतर को सौंपा गया. Read More

भारत के हाथ से फिसला गोल्ड, अंतिम पंघाल को फाइनल में मिली हार; जीता सिल्वर भारत की महिला पहलवान अंतिम पंघाल को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ भारत के हाथ से एक और गोल्ड फिसल गया. फाइनल में हार के साथ उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा. Read More

घर पर नहीं मिल रहे पुरोहित? मातृ नवमी पर 10 मिनट में खुद ऐसे करें माताओं का तर्पण, मिलेगा पूरा फल मातृ नवमी पर पंडित न मिलें तो खुद करें तर्पण: लोटे में जल, गंगाजल, कच्चा दूध व तिल मिलाएं. दक्षिण मुख बैठ अंगूठे की ओर से 3 बार जल अर्पित करें. गाय, कौए को भोग दें; माताओं का पूरा आशीर्वाद मिलेगा. Read More