एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

रेलवे का यात्रियों को तोहफा! 1 जनवरी से ट्रेनों का किराया होगा सस्ता ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है. नए साल से रेलवे कुछ ट्रेनों के टिकट किराए में बदलाव करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को टिकट बुक करते समय पहले के मुकाबले कम पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. Read More

6 महीने के गर्भ के अबॉर्शन की मांग, SC ने खारिज की महिला की याचिका, 'पिता के अधिकारों का...?' सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने 6 महीने के गर्भ के अबॉर्शन की अनुमति मांगी थी. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी इस पूरे मामले में की है. Read More

महादेव बेटिंग ऐप का को-फाउंडर रवि उप्पल रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, जांच एजेंसी को बड़ी सफलता रवि उप्पल की गिरफ्तारी की यह बड़ी सफलता मामले में एक अन्य मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के पहले ही ओमान से भारत लाए जाने के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: लगातार चौथी जीत, टीम इंडिया की सेमीफाइनल में धाकड़ एंट्री लगातार चौथी जीत के साथ टीम इंडिया ने 2026 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली. टीम ने चौथे मुकाबले मलेशिया को करारी शिकस्त दी. Read More

भारत की बेटी मनीषा भानवाला ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला कुश्ती चैंपियन मनीषा भानवाला भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग का खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गईं. उन्होंने गोल्ड मेडल यानी खिताबी मुकाबले अमेरिकी पहलवान एबिगेल नेट को हराया. Read More

Rama Ekadashi 2026: दिवाली से पहले समझें स्थिर लक्ष्मी पाने का रहस्य Rama Ekadashi 2026: दिवाली से पहले रमा एकादशी पर समझें स्थिर लक्ष्मी का रहस्य. जानें 5 नवंबर 2026 की सही तिथि, पूजन मुहूर्त, व्रत कथा और चावल-तुलसी से जुड़े जरूरी शास्त्र नियम. Read More