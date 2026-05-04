(Source: ECI/ABP News)
एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 4 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
अब रामनगर से देहरादून के बीच दौड़ेगी सीधी ट्रेन, उत्तराखंड को सरकार का बड़ा तोहफा, घटेगा समय-बचेगा पैसा
Ramnagar Dehradun Train: उत्तराखंड में रामनगर और देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जिससे यात्रियों को लंबा सफर और बस-टैक्सी पर निर्भरता से राहत मिलेगी. Read More
40 मिनट में तय होगा गुरुग्राम से नोएडा का सफर, 15 हजार करोड़ के RRTS प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी
Gurugram Noida Metro: गुरुग्राम से नोएडा का सफर अब मात्र 40 मिनट में पूरा होगा. 15 हजार करोड़ के RRTS प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, जिससे NCR में यात्रा तेज होगी. Read More
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
Tamil Nadu Election Result 2026: विजय ने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को तरजीह दी तो AIADMK से हाथ मिलाएंगे. अगर आदर्शों और स्वतंत्र छवि को बरकरार रखना चाहा तो TVK को विपक्ष के रूप में मजबूत कर सकते हैं. Read More
66 प्रतिशत लोग नाखुश... अमेरिका में घटी ट्रंप की लोकप्रियता, ईरान के साथ युद्ध पर क्या बोले, सर्वे में खुलासा
अमेरिका के करीब 51 प्रतिशत लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के मुद्दे पर भी न तो रिपब्लिकन और न ही डेमोक्रेटिक पार्टी पर भरोसा जताया. Read More
रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार
अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More
समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार
Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More
IPL 2026 में कितने मुस्लिम क्रिकेटर खेल रहे हैं? राजस्थान में एक भी नहीं, लेकिन लखनऊ में सबसे ज्यादा 5
IPL 2026 Muslim Players: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स में सबसे ज्यादा 5 मुस्लिम खिलाड़ी हैं, जबकि राजस्थान में कोई मुस्लिम खिलाड़ी नहीं है. Read More
रांची के 7 साल के बच्चे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 10 घंटे में एक देश से तैरकर दूसरे देश पहुंचा
Swimmer Ishank Singh World Record Palk Strait: भारत के 7 वर्षीय बालक ने तैराकी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. उसने 2 देशों के बीच की दूरी 10 घंटे से कम समय में तय कर ली. Read More
Rashifal 5 May 2026: एकदंत संकष्टी चतुर्थी का राशिफल, बन रहे शुभ संयोग, इन राशि को मिलेगा करियर तथा व्यापार में फायदा
Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और मंगलवार का दिन मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है. Read More
West Bengal Election Results 2026: ममता के ये 5 सिपाही हैं सबसे रईस, जानिए जीते या हारे? एक की नेटवर्थ तो अरबों रुपए है
West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हराकर बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की है. जानिए इस चुनाव में टीएमसी के सबसे अमीर नेता जीते या हारे. Read More
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