एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 4 जून 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
Fire Safety: आग-बिजली और स्टाफ की ट्रेनिंग, होटल रेस्टोरेंट खोलते वक्त दिमाग में उतार लें ये सेफ्टी रूल्स
Fire Safety Rules: दिल्ली के मालवीय नगर होटल आग हादसे में 21 लोगों की मौत हुई, जिससे होटल और रेस्टोरेंट में सुरक्षा नियमों की अनदेखी के खतरों पर गंभीर चेतावनी मिली. Read More
Mule account: क्या होता है म्यूल अकाउंट? पैसों के लालच में किसी को न दें अपने दस्तावेज, RBI ने बताई सेफ्टी टिप्स
Mule account news: क्या आपको म्यूल अकाउंट के बारे में पता है? आपका बैंक खाता भी म्यूल खाता हो सकता है. इस तरह के खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधी कर रहे हैं. पढ़ें पूरी जानकारी. Read More
डिलिमिटेशन बिल 2.0 लाने पर विचार कर रही सरकार, मॉनसून सेशन से पहले TMC-DMK की सहमति के लिए साधा संपर्क
Delimitation Bill 2.0: सूत्रों का कहना है कि यदि सरकार के पास आवश्यक समर्थन संख्या सुनिश्चित हो जाती है, तो वह डिलिमिटेशन और एक साथ चुनाव से जुड़े इस संयुक्त बिल को संसद में पेश कर सकती है. Read More
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
US Iran War: पाकिस्तान ने उन रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि विदेश मंत्री इशाक डार ने मार्को रुबियो के साथ बैठक के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी शेयर की. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
Kuldeep Yadav News: 'नए खिलाड़ियों को मुझसे खुलकर बात करनी चाहिए', कुलदीप यादव की गेंदबाजों को सलाह
Kuldeep Yadav News: भारत-अफगानिस्तान टेस्ट से पहले कुलदीप यादव ने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों की जिम्मेदारी नए खिलाड़ियों को सहज महसूस कराना है. Read More
क्या क्रिकेट में हो रही है फिक्सिंग? आईपीएल के बाद ललित मोदी ने कर दिया बड़ा खुलासा, पढ़िए
विजडन क्रिकेट के पॉडकास्ट ‘द स्कूप’ में बातचीत के दौरान ललित मोदी से पूछा गया कि क्या आईपीएल में आज भी फिक्सिंग होती है ? मोदी ने कहा कि क्रिकेट में फिक्सिंग की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. Read More
Rashifal 5 June 2026: किसकी होगी एक्सट्रा इनकम, किसकी बिगड़ेगी किस्मत, देखें मेष से मीन तक राशिफल
Rashifal 5 June 2026: धनु की डील होगी पक्की, तुला वालों को मिलेगा सहयोग, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें सोमवार का पंचांग, शुभ रंग-अंक और मेष से मीन राशि का सटीक दैनिक राशिफल. Read More
IndiGo News: इन 6 रूट्स पर 3 महीने तक बंद रहेंगी इंडिगो की उड़ानें, सफर से पहले देख लें लिस्ट
IndiGo News: देश की सबसे ज्यादा चलने वाली एयरलाइंस Indigo के 6 अंतर्राष्ट्रीय रूट्स बंद कर दिया गए हैं. ये फैसला अस्थायी रूप से अगले तीन महीनों के लिए लिया गया है. Read More