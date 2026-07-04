एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Fake Website Alert: असली-नकली वेबसाइट की ऐसे करें पहचान, वरना मिनटों में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट Cyber Fraud: PIB फैक्ट चेक ने लोगों को फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहने की सलाह दी है. किसी भी वेबसाइट पर जानकारी दर्ज करने से पहले उसकी पहचान जांचकर ऑनलाइन ठगी से बचा जा सकता है. Read More

करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर, जानिए किस महीने जारी हो सकती है पीएम किसान की 24वीं किस्त Farmer Scheme: PM-KISAN योजना की 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं. अब पात्र किसान 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिसके तहत 2,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे. Read More

30 दिन जेल में रहे तो जाएगी PM-CM की कुर्सी! मोदी सरकार के इस बिल से संसद के मानसून सत्र में मचेगा गदर Monsoon Session: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति ने देशहित के मुद्दों पर चर्चा और बहस करने के लिए 20 जुलाई से 13 अगस्त तक लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है. Read More

'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन Singapore Ex Diplomat: सिंगापुर के पूर्व वरिष्ठ राजनयिक बिलहारी कौसिकन ने 1991 के सिंगापुर एयरलाइंस विमान अपहरण का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की राजनीति, सेना और शासन व्यवस्था पर तीखा हमला बोला. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

FIFA World cup: एक्स्ट्रा टाइम में रोमांच की सारी हदें पार, फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना ने केप वर्डे को 3-2 से हराया डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने एक्स्ट्रा टाइम में केप वर्डे को 3-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. Read More

वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज? टीम इंडिया में डेब्यू का इंतजार कर रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पर ‘New Chapter’ लिखकर स्टोरी शेयर की है. मॉर्ने मॉर्कल के बयान के बाद सामने आई इस स्टोरी ने एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है कि यह उनके डेब्यू का संकेत है या फिर नए बैट स्पॉन्सरशिप करार की ओर इशारा है. Read More

Mrityu Panchak 2026: सावधान! आज से लग रहा है पंचक, इस एक गलती से 5 गुना बढ़ जाएगी मुसीबत, जानें क्या करें और क्या नहीं Mrityu Panchak 2026: मृत्यु पंचक 4 जुलाई से 8 जुलाई 2026 तक रहेंगे. ये अवधि बहुत सावधानी वाली है. ऐसे में कुछ खास नियमों का पालन जरुर करें, नहीं तो मृत्यु समान कष्ट भुगतना पड़ सकते हैं. Read More