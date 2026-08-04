एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 4 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
Birth and Death Certificate: बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के बदले नियम, संसद में बिल पास, अब कैसे बनेगा सर्टिफिकेट?
Birth and Death Registration Bill: अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट या अपने किसी परिजन का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो अब रजिस्ट्रेशन के नियम बदल गए हैं. जानिए अब ये दोनों सर्टिफिकेट कैसे बनेंगे. Read More
Cheapest Market: दिल्ली के सरोजिनी नगर से कम नहीं हैं मुंबई के ये 5 मार्केट, सस्ते में मिलेंगे कपड़े
Cheapest Market Mumbai: आपको भी लगता है कि सबसे सस्ते कपड़े केवल दिल्ली में ही मिल सकते हैं? तो आप बिलकुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मुंबई में भी 5 ऐसे मार्केट हैं जहां एक से एक सस्ते कपड़े मिलते हैं. Read More
Xप्लेन: क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शादीशुदा और लिव-इन पार्टनर में कोई फर्क नहीं?
Live-in Relationship Cruelty: IPC की जगह अब भारतीय न्याय सहिंता (BNS) लागू हो चुकी है. IPC की धारा 498A की जगह BNS की धारा 85 और 86 हैं. कोर्ट के इस फैसले का असर BNS की इन्हीं धाराओं पर भी होगा. Read More
‘गोलियां चलाकर जनता का कर रहे दमन’, भारत ने PoJK चुनाव पर पाक को दिखाया आईना
Election in PoK: पीओके में दोनों सीटों पर मतदान रविवार (2 अगस्त, 2026) को होना ही तय किया गया था, लेकिन सड़क बंद, विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं होने की वजह से वोटिंग नहीं हो पाई थी. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
भारत लौटने पर कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों का भव्य स्वागत, जीते हैं 39 मेडल
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से लौटे भारतीय खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ. खिलाड़ियों ने सरकार, सहयोगी संस्थाओं और देशवासियों का आभार जताते हुए भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन का भरोसा दिलाया. Read More
खेल जगत में पसरा मातम, नींद में आया हार्ट अटैक; 34 साल के खिलाड़ी की मौत
Allan Nascimento: 34 साल के खिलाड़ी का नींद में हार्ट अटैक आने से निधन हो गया. इस खबर ने पूरे खेल जगत को झकझोरकर रख दिया है. Read More
संजय दत्त के पूर्वजों ने कर्बला में दी थी कुर्बानी? जानिए ‘हुसैनी ब्राह्मण’ परिवार की कहानी
क्या आप जानते हैं कि सुनील दत्त और संजय दत्त के परिवार को हुसैनी ब्राह्मण परंपरा से जोड़ा जाता है? चेहल्लुम पर पढ़िए कर्बला, राहिब दत्त और सात बेटों की सदियों पुरानी प्रचलित कहानी. Read More
Old Coin: पुराने सिक्के बेचकर कमाएं 10 लाख, PM मोदी ने वीडियो में कहा? सरकार ने क्या बताया
Old Coin: सोशल मीडिया पर कई खबरें, सकारी योजनाओं के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन उनमें से किस पर भरोसा करना है या नहीं ये हमारे ऊपर है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. Read More