एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Marble vs Tiles: घर के फर्श के लिए बजट के हिसाब से मार्बल या टाइल्स दोनों में से क्या है ज्यादा बेहतर? Budget Friendly Material: अगर आप भी सोच रहे हैं कि फर्श के लिए क्या ज्यादा बेहतर है मार्बल या फिर टाइल्स तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में दोनों के बीचे के अंतर के बारे में विस्तार से बताया गया है. Read More

ग्रेच्युटी या सैलरी हाइक? 5 साल पूरा होने से ठीक पहले आए बढ़िया जॉब ऑफर तो क्या करना चाहिए? Gratuity vs Career Growth: ग्रेच्युटी और करियर ग्रोथ के बीच फैसला आज लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी दुविधा बन गया है, जहां सुरक्षित पैसे का इंतजार और बेहतर मौके का चुनाव दोनों ही अहम सवाल है. Read More

SIR का थर्ड फेज शुरू, इन केंद्र शासित समेत 19 राज्यों में चल रही प्रक्रिया, जानें कैसे भरे जा रहे फॉर्म SIR in Odisha Manipur Sikkim Mizoram: SIR को लेकर चुनाव आयोग ने सभी योग्य वोटर्स से अपील की है, कि वे एसआईआर में एक्टिव रूप से हिस्सा लें सकें. साथ ही प्रक्रिया में जुटे अधिकारियों का सहयोग करें. Read More

शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...' US Iran War: गालिबाफ दोबारा से ईरान की संसद के स्पीकर चुने गए हैं.उन्होंने कहा कि हमारा एक मात्र पैमाना अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बदले में ठोस नतीजे हासिल करें. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

2 दिन में 3 बार तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड, PM Modi भी हुए कायल, 'मन की बात' में पूछा सफलता का राज Mann Ki Baat: गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेष कुजूर ने 2 दिनों के अंदर पुरुष 100 मीटर रेस में 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़े. PM Modi ने 'मन की बात' में दोनों खिलाड़ियों से सफलता का राज पूछा. Read More

मशहूर खिलाड़ी की मौत के बाद परिवार ने लिया बड़ा फैसला, CTE सेंटर को डोनेट किया उनका दिमाग Claude Lemieux: NHL के दिग्गज क्लाउड लेमियू ने खुदकुशी कर ली, वह 60 साल के थे. उनका शव उनकी दूकान में लटका हुआ मिला. परिवार ने अब उनके दिमाग को CTE सेंटर में डोनेट करने का फैसला किया है. Read More

Kedarnath Yatra: खराब मौसम के कारण अस्थायी रूप से रुकी केदारनाथ धाम यात्रा, यात्री जान लें पूरा अपडेट Kedarnath Yatra News: उत्तराखंड में खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के कारण केदारनाथ धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है. एहतियातन के तौर पर श्रद्धालुओं को बीच में ही रोककर सुरक्षित ठहराया गया है. Read More