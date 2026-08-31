एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 31 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
Solar Panel: गांव में सोलर पैनल लगाना क्यों है फायदे का सौदा? जानें वजह
क्या आप गांव में रहते हैं और बार-बार बिजली जाने की वजह से परेशान हैं तो आपके घर के लिए सोलर पैनल लगवाना फायदेमंद साबित हो सकता है. इसे लगवाने के एक नहीं कई फायदे हैं. Read More
LPG: नए गैस कनेक्शन जारी करने पर रोक, अब कब तक करना होगा इंतजार?
नए घरेलू LPG कनेक्शन लेने वालों के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है. कई क्षेत्रों में 14.2 किलो वाले नए कनेक्शन पर अस्थायी रोक लगी है, जिसकी वजह LPG सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बताई जा रही है. Read More
अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, टिशू पेपर लिखा मिला 'बम'
लैंडिंग के बाद विमान को एयरपोर्ट के एक अलग और सुरक्षित क्षेत्र में ले जाकर खड़ा किया गया. इसके बाद सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाला गया. Read More
'बस मां-बाप के शव मिल जाएं तो...', रुला देंगी नेपाल में अपनों को खोने वालों की कहानियां
नेपाल की भीषण बाढ़ के बाद नुवाकोट के बेत्रावती में कई परिवार अब भी लापता अपनों की तलाश कर रहे हैं. कोई माता-पिता तो कोई पत्नी और बेटियों के लौटने का इंतजार कर रहा है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
लियोनल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, अचानक कहा अलविदा
अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास से लिया है. Read More
महिला हॉकी वर्ल्ड कप: अर्जेंटीना ने 9 बार की चैंपियन नीदरलैंड को हराकर जीता खिताब
2026 Womens Hockey World Cup: अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को हराकर महिला हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता लिया. यह अर्जेंटीना के लिए तीसरा खिताब रहा. नीदरलैंड के लिए 10वां टाइटल जीतने का सपना टूट गया. Read More
जन्माष्टमी 4 या 5 सितंबर? कैलेंडर नहीं, इस नियम से तय होगा व्रत का सही दिन
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी 4 या 5 सितंबर कब मनाई जाएगी, कान्हा के जन्म का दिन तारीख, तिथि, नक्षत्र कैसे तय होता है. पंचांग में कब होगा कृष्ण जन्मोत्सव यहां जान लें. Read More
महंगाई की मार या सिर्फ अफवाह? अंडों के दाम बढ़ने पर सरकार का बयान
अंडों की कीमतों में 40% बढ़ोतरी और मक्के की कमी से पोल्ट्री उद्योग प्रभावित होने के दावों को सरकार ने गलत बताया है. DAHD ने कहा कि मक्के की पर्याप्त उपलब्धता है और ऐसे दावों का कोई प्रमाण नहीं मिला. Read More