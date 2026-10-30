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हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 30 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.

Written By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो |  Updated at : 30 Oct 2026 09:00 PM (IST)
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  1. पेंशनरों के लिए खुशखबरी, घर बैठे Face से बनेगा Life Certificate

    सरकार 1 नवंबर से देशभर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान शुरू करने जा रही है. इसके तहत बुजुर्ग पेंशनर्स स्मार्टफोन से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे. Read More

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  2. रेलवे का बड़ा फैसला, पास वाले अब हाई-क्लास कोच में कर सकेंगे सफर 

    रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और परिवारों को बड़ी राहत दी है. अब रेलवे पास धारक राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में ऊंचे क्लास में किराए का अंतर चुकाकर सफर कर सकेंगे. Read More

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    नोरीन नियाजी को हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याओं की वजह से लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भर्ती किया गया है. वहीं, अस्पताल में उनके वार्ड को सील कर दिया गया है. Read More

  5. Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम

    क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

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Published at : 30 Oct 2026 09:00 PM (IST)
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