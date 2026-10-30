एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

रेलवे का बड़ा फैसला, पास वाले अब हाई-क्लास कोच में कर सकेंगे सफर रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और परिवारों को बड़ी राहत दी है. अब रेलवे पास धारक राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में ऊंचे क्लास में किराए का अंतर चुकाकर सफर कर सकेंगे. Read More

'यह शक्ति प्रदर्शन का समय नहीं', DDTA की राहुल को चिट्ठी, 1 नवंबर की रैली स्थगित करने की मांग डीडीटीए के सचिव आशीष ग्रोवर ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर दिल्ली के व्यापारिक समुदाय की चिंताओं और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए रैली पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया. Read More

इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी अस्पताल में भर्ती, हिरासत में पड़ा दिल का दौरा नोरीन नियाजी को हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याओं की वजह से लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भर्ती किया गया है. वहीं, अस्पताल में उनके वार्ड को सील कर दिया गया है. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

भारत की बेटी मनीषा भनवाला ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला कुश्ती चैंपियन मनीषा भनवाला भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग का खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गईं. उन्होंने गोल्ड मेडल यानी खिताबी मुकाबले अमेरिकी पहलवान एबिगेल नेट को हराया. Read More

चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत, चीन को 5-2 से रौंदा Asian Champions Trophy 2026: भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 में चीन को 5-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. हरमनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह ने दो-दो गोल किए, जबकि जुगराज सिंह ने एक गोल किया. Read More

Shukracharya Story: देवगुरु से भी महान थे ये गुरु, फिर विष्णु से क्यों हुई दुश्मनी? जानें कलियुग के 3 सबक Shukracharya Story in Hindi: शुक्राचार्य का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से भी महान क्यों माना गया? जानें भगवान विष्णु से उनकी दुश्मनी की पौराणिक कथा और कलियुग के 3 बड़े सबक. Read More