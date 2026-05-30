एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Fake Currency: बाजार में बढ़ रहा नकली नोट, RBI का खुलासा, शक होने पर ऐसे करें जाली नोट की पहचान How To Detect Fake Currency: बाजार अभी भी नकली नोट धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं. आरबीआई ने इसके लिए लोगों को एलर्ट भी किया है. यहां से समझें कि आपको असली- नकली नोट की पहचान कैसे करनी है. Read More

Pan Card News: एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना पड़ सकता है आपको भारी, यहां जानें सजा और बचाव के आसान तरीके Pan Card Penalty: अगर आपके पास भी गलति से दो पैन कार्ड है, तो ये खबर आपके लिए है. आज ही बिना किसी देरी के दूसरे पैन को सरेंडर करवाएं नहीं तो भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा भी हो सकती है. Read More

राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट? यह अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है. अगले तीन घंटों के दौरान आपके जनपद की कुछ जगह पर बिजली कड़कने के साथ तेज आंधी तूफान और मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. Read More

बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर! पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में इन दिनों पानी की भारी कमी है. भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद से पाकिस्तान में पानी को लेकर कई तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

एशियन गेम्स का सपना टूटने पर भावुक हुईं विनेश फोगाट, कहा- मैं हारी नहीं हूं... Vinesh Phogat Statement Asian Games 2026: एशियाई खेलों के ट्रायल्स में विनेश फोगाट को हार मिली है. मीनाक्षी गोयत के खिलाफ हार के बाद विनेश की पहली प्रतिक्रिया सामने आई. Read More

विनेश फोगाट का एशियन गेम्स खेलने का टूटा सपना, सेमीफाइनल में 6-4 से मिली हार Vinesh Phogat: पहलवान विनेश फोगाट का एशियन गेम्स 2026 में खेलने का सपना टूट गया. उन्हें सेमीफाइनल बाउट में मीनाक्षी के हाथों 6-4 से हार का सामना करना पड़ा. Read More

Rashifal 31 May 2026: अधिकमास पूर्णिमा लाई कर्क समेत 3 राशियों के लिए खुशियों की सौगात, मेष से मीन तक राशिफल देखें Rashifal 31 May 2026: ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें मेष से मीन का दैनिक राशिफल. जानें कैसा रहेगा आज आपका भाग्य, करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य. पढ़ें अपनी राशि का सटीक हाल. Read More