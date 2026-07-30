एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 30 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
क्या बैंक डेटा लीक होने पर ग्राहक को मिलता है मुआवजा? जानिए RBI का पूरा नियम
RBI Rules: बैंक डेटा लीक होने पर हर मामले में मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन ग्राहक के अधिकार और RBI के नियम महत्वपूर्ण होते हैं. आइए जानते हैं डेटा लीक की स्थिति में क्या कदम उठाने चाहिए. Read More
क्या रेलवे कर्मचारी हर ट्रेन में कर सकते हैं फ्री सफर? जानिए पास के नियम
Free Train Travel: रेलवे कर्मचारियों को पास सुविधा मिलती है, लेकिन वे सभी ट्रेनों में मुफ्त यात्रा नहीं कर सकते. आइए जानते हैं रेलवे पास के नियम क्या हैं और किन ट्रेनों में इसका लाभ मिलता है. Read More
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
राज्यसभा में पेपर लीक रोकने वाले बिल पर बहस के दौरान गुरुवार (30 जुलाई) को जमकर हंगामा देखने को मिला. इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने मनुस्मृति का जिक्र किया. Read More
ईरान अपने करीबी चीन को मिसाइल से बना रहा निशाना, IRGC ने कहा- देंगे सजा
Iran China News: ईरान के हमले में कुवैत स्थित चीन की कंपनी को निशना बनाया गया, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई. कुवैत ने कहा कि देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
शान से फाइनल में पहुंचे Neeraj Chopra, पाकिस्तान के अरशद नदीम को पछाड़ा
Neeraj Chopra Final Javelin Throw CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के तीनों खिलाड़ियों ने मेंस जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना ली है. पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी क्वालीफाई किया. Read More
CWG: भारत तो है 8वें स्थान पर, जानिए- कहां है पाकिस्तान और बांग्लादेश
Commonwealth Games 2026: भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टैली में 8वें पायदान पर है. तो आइए जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश किस स्थिति में हैं. Read More
Masik August Rashifal 2026: अगस्त में ग्रहों की चाल बदलेगी किन राशियों का भाग्य, मेष से मीन तक मासिक राशिफल देखें
Masik Rashifal August 2026: मेष से मीन राशि के लिए अगस्त 2026 का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा ज्योतिषाचार्य से जानते हैं. Read More
RBI ने प्लास्टिक करेंसी की टेस्टिंग के लिए 10 और 20 रुपए के नोटों को ही क्यों चुना?
Plastic Currency: RBI जल्द 10 और 20 रुपये के पॉलिमर नोटों का ट्रायल करने जा रहा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस परीक्षण के लिए केवल 10 और 20 के नोट ही क्यों चुने गए हैं? आइये बताते हैं. Read More