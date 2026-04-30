एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 30 अप्रैल 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
कहां सबसे सस्ता मिल रहा कूलर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट? ये ऑफर्स बचाएंगे आपके पैसे
Cooler Price: गर्मी के बढ़ते ही कूलर की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे में लोगों के मन में बड़ा सवाल यही होता है कि सस्ता कूलर कहां से खरीदें, जिससे उनकी बढ़िया बचत हो जाए. Read More
Train Tips: ट्रेन में कपल्स को मिलती है खास प्राइवेसी, रेलवे की सुविधा का ऐसे उठा सकते हैं फायदा
Indian Railway: ट्रेन में लंबी दूरी के सफर को और आरामदायक और प्राइवेट बनाने के लिए एक खास सुविधा दी जाती है. अगर सही तरीके से बुकिंग की जाए तो आप इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं. जानिए कैसे? Read More
बंगाल में 2021 की तरह एग्जिट पोल्स फेल हुए तो बीजेपी की कितनी बड़ी हार? लाइन से नपेंगे यह नेता, 2027 के चुनावों पर भी असर
Bengal BJP Prediction: पश्चिम बंगाल में 7 में से 5 एग्जिट पोल ने बीजेपी को जीत दी है. अगर यह अंदाजे फेल हो गए तो यह बहुत बड़ी हार होगी. बड़े नेता नपेंगे और यूपी जैसे राज्यों के चुनावों पर आंच लगेगी. Read More
अमेरिकी जहाजों पर खतरा? ईरान के ‘हूट’ टॉरपीडो की असली ताकत और सच्चाई जानकर आप भी रह जाएंगे दंग
Iran Hoot Torpedo: हूट’ की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार और 200 किलो से ज्यादा विस्फोटक ले जाने की क्षमता है. यह 'फायर एंड फॉरगेट' हथियार माना जाता है. Read More
रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार
अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More
समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार
Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More
बैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला
Pakistan Super League 2026: स्टीव स्मिथ PSL मैच में अपनी खराब शॉट के करण आउट होगए जिसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपना बल्ला जोर से पटका. Read More
RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच जीत कर ये क्या कहा- 'मैं भी हैरान हूं कि...'
अरुण जेटली स्टेडियम में खेल गए इस मुकाबले में जोश हेजलवुड ने डीसी के खिलाफ 3.3 ओवरों में महज 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवरों में सिर्फ 5 विकेट देकर 3 विकेट हासिल किए. Read More
Buddha Purnima 2026: क्या हैं बुद्ध के '5 नियम' और 4 सत्य? जानें इस दिन रंग के कपड़े पहनना होगा शुभ!
Buddha Purnima 2026: क्या आप जानते हैं बुद्ध के वो 5 नियम जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत? जानें इस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनना है शुभ और क्या है 4 आर्य सत्यों का रहस्य. पूरी जानकारी यहां पढ़ें. Read More
SBI Credit Card: एसबीआई कार्ड यूजर्स ध्यान दें! 1 मई से बदल रहे हैं ये जरूरी नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
SBI Credit Card Rules Update: SBI कार्ड यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. 1 मई से कार्ड के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रह हैं. जानिए क्या हैं ये बदलाव. Read More
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