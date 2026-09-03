एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

5000 की बचत से बन सकते हैं लखपति, कितने महीनों में जुड़ेगा 1 लाख? हर महीने 5,000 रुपये इंवेस्टमेंट करके 1 लाख रुपये का फंड बनाया जा सकता है. जानिए एसआईपी और पोस्ट ऑफिस आरडी में कितने समय में 1 लाख रुपये जुट सकते हैं और दोनों ऑप्शन मे क्या फर्क है. Read More

चालान नहीं कटेगा, अब ग्रेडिंग से सस्पेंड होगा ड्राइविंग लाइसेंस, गडकरी ने समझाया कैसे केंद्र सरकार ट्रैफिक उल्लंघनों पर नई नेगेटिव पॉइंट प्रणाली लाने की तैयारी कर रही है. नितिन गडकरी के मुताबिक, तय सीमा से ज्यादा अंक मिलने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द हो सकता है. Read More

आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से नए सीईओ के नेतृत्व में मंदिर का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा. Read More

नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग नेपाल में 26 अगस्त को आई तबाही ने जो जख्म दिए हैं, वो भरने में पड़ोसी देश को लंबा वक्त लगेगा. अपनों के मिलने की उम्मीदें खत्म होती देख लोग उनके पुतलों का अंतिम संस्कार करने लगे हैं. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

2026 एशियन गेम्स: नीरज चोपड़ा के रिप्लेसमेंट का एलान, इस स्टार को मिली जगह Asian Games 2026: नीरज चोपड़ा इंजरी के चलते सीजन के बाकी हिस्से से बाहर हो गए. वह एशियन गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. नीजर को कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले यशवीर सिंह ने रिप्लेस किया. Read More

4 साल की एलेना मिश्रा ने चेस में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड एलेना मिश्रा की उम्र 4 साल, 6 महीने और 16 दिन है, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव शतरंज की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली है. वह आधिकारिक FIDE रेटिंग पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं. Read More

भाद्रपद मासिक शिवरात्रि कब, हरतालिका तीज से पहले शिव-शक्ति की पूजा के लिए खास दिन, नोट करें डेट Bhadrapad Masik Shivratri 2026: 9 सितंबर 2026 को भाद्रपद मासिक शिवरात्रि है. शिव-शक्ति की पूजा के लिए ये दिन खास है. आम जन ही नहीं देवियों ने भी रखा था ये व्रत, जानें महत्व. Read More