एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

दीवाली की सफाई को बनाएंगे आसान ये गैजेट्स, बजट में मिलेंगे कई विकल्प दीवाली की सफाई के लिए अगर आप कुछ ऐसे सफाई प्रोडक्ट्स की तलाश में हैं, जिनकी मदद से आपका काम आसान हो जाए तो ऑनलाइन आपको कई सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं. Read More

राहुल गांधी ने नितिन गडकरी, CM योगी को किया X पर टैग, कहा- 'आप हमेशा PM मोदी का भला चाहते हैं, कृपया उन्हें..' राहुल गांधी ओपन डिबेट का चैलेंज देकर अब पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं. अब उन्होंने एक पोस्ट करते हुए युवाओं से पीएम मोदी के साथ उनकी (राहुल गांधी) ओपन डिबेट करने को लेकर राय पूछी है. Read More

‘उसे अब जरूरत नहीं’, इजरायल को 4 अरब डॉलर की अमेरिकी मदद बंद करने पर बोले ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके सामने अमेरिकी आर्थिक मदद को बंद करने का विचार रखा था और दोनों नेता पिछले करीब दो सालों से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: लगातार चौथी जीत, टीम इंडिया की सेमीफाइनल में धाकड़ एंट्री लगातार चौथी जीत के साथ टीम इंडिया ने 2026 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली. टीम ने चौथे मुकाबले मलेशिया को करारी शिकस्त दी. Read More

भारत की बेटी मनीषा भानवाला ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला कुश्ती चैंपियन मनीषा भानवाला भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग का खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गईं. उन्होंने गोल्ड मेडल यानी खिताबी मुकाबले अमेरिकी पहलवान एबिगेल नेट को हराया. Read More

Govardhan Puja 2026:अन्नकूट उत्सव क्या है और इसमें 56 प्रकार के पकवान क्यों बनाए जाते हैं? Govardhan Puja 2026: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा पर भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग क्यों चढ़ाया जाता है? जानिए 7 दिन, 8 प्रहर का गणित, गड्ड की सब्जी का वैज्ञानिक महत्व और पूजा से जुड़े रहस्य. Read More