एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Train News: रात में ट्रेन सफर कर रहे हैं? ये रेलवे नियम जान लें, वरना लग सकता है भारी जुर्माना Indian Railway: लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा में ज्यादातर लोग रात का सफर पसंद करते हैं, लेकिन रात के सफर के दौरान रेलवे के कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है. जानिए क्या हैं वो नियम? Read More

Train News: दिल्ली से फरीदाबाद का सफर आसान, मई के पहले हफ्ते से पटरी पर दौड़ेगी नई लोकल ट्रेन Delhi NCR News: दिल्ली-एनसीआर में पुरानी दिल्ली से फरीदाबाद रूट पर नई मेमू सेवा शुरू हुई है. इससे दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी और अब उन्हें ट्रेन के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. Read More

चेन्नई एयरपोर्ट पर चलते विमान से कूदा यात्री, लैंडिंग के तुरंत बाद खोल दिया इमरजेंसी गेट, जानें पूरा मामला Chennai Airport: एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा कि उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था और उसने विमान में दो बार उल्टी भी की थी. इससे यह संकेत मिलता है कि उसने खराब तबीयत की वजह से ऐसा डरावना कदम उठाया होगा. Read More

'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें? ईरान ने वॉशिंगटन की 2 महीने के युद्धविराम की योजना का खंडन किया और सभी मुद्दों को हल करने के लिए 30 दिन की समय सीमा का समर्थन किया है. Read More

रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More

समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More

IPL 2026 में कितने मुस्लिम क्रिकेटर खेल रहे हैं? राजस्थान में एक भी नहीं, लेकिन लखनऊ में सबसे ज्यादा 5 IPL 2026 Muslim Players: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स में सबसे ज्यादा 5 मुस्लिम खिलाड़ी हैं, जबकि राजस्थान में कोई मुस्लिम खिलाड़ी नहीं है. Read More

रांची के 7 साल के बच्चे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 10 घंटे में एक देश से तैरकर दूसरे देश पहुंचा Swimmer Ishank Singh World Record Palk Strait: भारत के 7 वर्षीय बालक ने तैराकी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. उसने 2 देशों के बीच की दूरी 10 घंटे से कम समय में तय कर ली. Read More

Pradosh Vrat 2026 May: मई 2026 में प्रदोष व्रत कब-कब है, जानें तिथि, मुहूर्त, नियम और महत्व Pradosh Vrat May 2026 Date: मई महीने में दो प्रदोष व्रत पड़ेंगे. पहला प्रदोष व्रत ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर 14 मई को और दूसरा प्रदोष व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर 28 मई को पड़ रही है. Read More