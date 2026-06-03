एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Kuwait Airport Attacked by Iran: कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला, एक भारतीय की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय का आया रिएक्शन कुवैत के अधिकारियों की मानें तो ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले से एयरपोर्ट की सुविधाओं और राजनयिक मिशनों को नुकसान पहुंचा है. इनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है. Read More

Travel Expense: Gen Z पर चढ़ा विदेश घूमने का खुमार, क्यों बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस चुन रहे हैं भारतीय युवा? Gen Z Travel News: जेन ज़ी पर इन दिनों विदेश घूमने का खुमार चढ़ा हुआ है. एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय युवा बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस चुन रहे हैं. जानिए रिपोर्ट में और क्या बताया गया है. Read More

ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी Bengal TMC Political Crisis: पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर रवीन्द्र नाथ बोस ने ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी है. अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है. Read More

भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचीं वेनेजुएला की प्रेसिडेंट, कल PM मोदी से मुलाकात, क्यों ट्रंप की है नजर? भारत-वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में आगे सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा होगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

टी20 विश्व कप में प्लेइंग 11 में किसको देना चाहती है हरमनप्रीत कौर मौका, जान लीजिए IND vs PAK: 12 जून 2026 से महिला t20 शुरू होने जा रहा है, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा उनकी टीम महिला टी20 विश्व कप में नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका देना चाहती है. Read More

Explained: वैभव सूर्यवंशी पर रिसर्च स्टडी क्यों कर रहा IIM इंदौर? 15 साल की उम्र में 72 छक्कों का कमाल और माइंडसेट मैनेजमेंट की पूरी कहानी Vaibhav Suryavanshi: IIM इंदौर सिर्फ एक क्रिकेटर की बल्लेबाजी नहीं, बल्कि एक ऐसे माइंड की स्टडी कर रहा है जो हर तरह के दबाव के बावजूद लगातार सिक्सर पर सिक्सर जड़ता चला जा रहा है. Read More

Tulsi: दुनिया झुक रही है 'श्यामा' के आगे...आखिर क्यों मुस्लिम देशों में मच गई है भारतीय तुलसी की धूम? Tulsi Demand: बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया में भारतीय तुलसी की मांग तेजी से बढ़ रही है. जानिए तुलसी के धार्मिक, आयुर्वेदिक और व्यापारिक महत्व. Read More