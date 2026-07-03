एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

EPFO Updates: 5 लाख तक का पीएफ क्लेम होगा ऑटो सेटल, अब सिर्फ 3 दिन में ट्रांसफर होगा पैसा EPFO Auto Settlement: EPFO ने नया फ्रेमवर्क लागू कर 5 लाख रुपये तक के PF क्लेम का ऑटो सेटलमेंट शुरू किया है, जिससे पात्र सदस्य पूरा KYC होने पर तीन दिन में भुगतान पा सकेंगे. Read More

EPFO: पीएफ क्लेम-पासबुक सर्विस में क्या हुआ बदलाव? 8 दिनों बाद खुली ईपीएफओ वेबसाइट EPFO Portal: आठ दिन के तकनीकी अपग्रेड के बाद EPFO का ऑनलाइन पोर्टल फिर से शुरू हो गया है. सिस्टम अपग्रेड के बाद सेवाएं बेहतर होंगी, हालांकि शुरुआत में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं. Read More

WhatsApp यूजरनेम फीचर पर विवाद! मेटा की टीम ने सरकार से की मुलाकात; 3 दिन में मांगा जवाब अधिकारियों ने मीटिंग के दौरान मेटा को इस फीचर से जुड़ी सरकार की चिंता और सोच को लेकर विस्तृत रिपोर्ट की डिमांड की है. साथ ही इस मामले में रिपोर्ट सबमिट करने को लेकर मेटा को तीन दिन का समय दिया है. Read More

मजहब की दीवारें टूटीं! हिंदू और सिख धर्मगुरू भी पहुंचे ईरान, खामेनेई के ताबूत के सामने की प्रार्थना भारत की तरफ से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद पहुंचे हैं. इनकी तस्वीर और वीडियो भी जारी किए गए हैं. भारत सरकार ऑफिशियल डेलीगेशन भी रवाना हुआ है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर दिग्गजों की अलग-अलग राय, 5 में से 3 ने मौका देने की कही बात, अश्विन- पुजारा की अलग सोच IPL 2026 में दमदार प्रदर्शन के बावजूद वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए डेब्यू का मौका नहीं मिला. उनके चयन पर सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और माइकल वॉन समर्थन में हैं, जबकि अश्विन और पुजारा इंतजार की सलाह दे रहे हैं. Read More

IND vs ENG: कैमरा देखते ही शर्मा गए वैभव सूर्यवंशी, मैनचेस्टर पहुंचते ही मासूम अंदाज ने जीता दिल भारत-इंग्लैंड दूसरे टी20 से पहले मैनचेस्टर पहुंचे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी कैमरे पर मुस्कुराते और शर्माते नजर आए. उनका वीडियो और अभिषेक शर्मा के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. Read More

Rashifal 4 July 2026: राहु और चंद्रमा की युति 3 राशियों को देगी कष्ट, ऑफिस में रहें सतर्क, मेष से मीन तक राशिफल Rashifal 4 July 2026: मिथुन वाले यात्रा न करें, कन्या वालों का अटका काम पूरा होगा. राहु-चंद्रमा की युति किन राशियों को परेशान करेगी, किसे देगी लाभ, जानें मेष से मीन का भाग्य. Read More