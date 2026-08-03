एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 3 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
EPS News: देश में बड़े आंदोलन का ऐलान, सरकार से कौन कर रहा 7500 रुपए की मांग?
EPS News: EPS-95 पेंशनर्स एसोसिएशन 5 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं. इस प्रदर्शन का उद्देश्य मिनिमम पेंशन 7500 करने की मांग है. Read More
नई बीमा पॉलिसी के बदल गए नियम, आपके लिए क्या जानना जरूरी है?
Insurance Policy Rules: IRDAI ने बीमा से जुड़े नए नियमों को मंजूरी दी है. अब हर पॉलिसी पर एजेंट का नाम होगा, मिस-सेलिंग पर कार्रवाई आसान होगी और पॉलिसीधारकों को अधिक सुरक्षा व पारदर्शिता मिलेगी. Read More
कंगना के 'हिन्दू' वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, जानें क्या कहा
Kangana Ranaut: कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना से कहा कि वह हिंदू नहीं, बल्कि एक नफरती, मौकापरस्त, देश के युवाओं को गटर बुलाने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए पनौती जरूर हैं. Read More
दिल्ली आने से पहले बांग्लादेश के पीएम का बड़ा दांव! भारत को दी गुड न्यूज
बांग्लादेश हाईकोर्ट ने हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को 4 में से 2 मामलों में जमानत दे दी है. बांग्लादेश के PM तारिक रहमान को BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आने का न्योता मिला है. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
21 खिलाड़ी और एक मेडल, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की बेइज्जती
ग्लास्गो में खेले गए 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का प्रदर्शन शर्मनाक रहा. वहीं बांग्लादेश के लिए तो मामला और भी बुरा रहा. बांग्लादेश के खिलाड़ी एक भी मेडल नहीं जीत सके. Read More
2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा, 39 मेडल के साथ रचा गया इतिहास
2026 Commonwealth Games India Medal Tally: भारत के मुक्केबाजों ने एक नया इतिहास लिखा. भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 10 मेडल जीते, जिसमें रिकॉर्ड 7 गोल्ड मेडल रहे. Read More
Sawan Somwar 2026 Date: सावन सोमवार पर बन रहे हैं 3 बड़े दुर्लभ योग, जानें किस दिन क्या करें उपाय
Sawan 2026 Date & Monday Vrat List: सावन, इस बार सावन में बन रहे हैं 4 सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत के बेहद शुभ योग. शिव कृपा, राहु-केतु दोष मुक्ति और मनोकामना पूर्ति की तिथियां व सरल पूजा विधि! Read More
कंगना विवाद के बीच ऋतिक रोशन ने किराए पर दी अपनी प्रॉपर्टी, हर महीने मिलेंगे इतने लाख
Hrithik Roshan Rental Income: कंगना रनौत विवाद के बीच ऋतिक रोशन ने मुंबई की अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी 5 साल के लिए लीज पर दी है. इस डील से उन्हें पहले 3 साल तक हर महीने 17 लाख रुपये किराया मिलेगा. Read More