एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

EPFO का बड़ा प्लान, PF का पैसा अब स्टार्टअप्स में लगेगा, गाइडलाइन बननी शुरू नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से पीएफ काटा जाता है. इस बीच EPFO कर्मचारियों के पीएफ के पैसों को स्टार्टअप्स में निवेश करने की योजना बना रहा है. हालांकि, ये अभी प्रस्ताव है, इसें अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. Read More

CEC ज्ञानेश कुमार पर यूसुफ पठान का चौंकाने वाला बयान, 'आवाज सुननी ही चाहिए' ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध पर एनसीपीआई सांसद यूसुफ पठान ने कहा है कि इस देश के युवा और नागरिक वही चाहते हैं जो उनके अपने हित में हो और उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए. Read More

हसीना की सत्ता पलटने की योजना पहले से बनाई थी, यूनुस के पूर्व सचिव का खुलासा बांग्लादेश के पूर्व सलाहकार मुहम्मद यूनुस को लेकर पूर्व सचिव शीफकुल आलम ने अहम खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि कैसै प्रदर्शनकारियों ने उनसे एक एफपी के पत्रकार के माध्यम से संपर्क किया. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

WPL Auction 2027 की सबसे महंगी टॉप-5 प्लेयर, विदेशी खिलाड़ी पर हुई पैसों की बरसात WPL 2027 ऑक्शन में सोफी मोलिनेक्स सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं. जानिए किरण नवगिरे, जी कमलिनी, ग्रेस हैरिस और स्नेह राणा को कितनी कीमत मिली और किस टीम ने खरीदा. Read More

शतक और '5 विकेट हॉल', सरफराज के बाद छोटे भाई मुशीर खान ने रणजी में उगली आग मुशीर खान ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए शतक लगाकर और छह विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. 21 वर्षीय खिलाड़ी ने हरियाणा के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का दम दिखाया. Read More

Aaj Ka Panchang 29 October 2026: करवा चौथ आज, दिल्ली में 8:17 तो मुंबई में 9 बजे निकलेगा चांद, जानें पूजा का समय Aaj Ka Panchang 29 October 2026: आज का पंचांग विशेष होने जा रहा है. करवा चौथ की पूजा दिल्ली में शाम 5:38 से. जानें दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में चंद्रोदय और आज का राहुकाल. Read More