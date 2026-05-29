एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Indian Railways: ट्रेन में शराब ले जाना है या नहीं? सफर से पहले जान लें रेलवे के सभी जरूरी नियम Indian Railways: इंडियन रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार, ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह गैरकानूनी नहीं माना जाता. इसके नियम संबंधित राज्य के कानूनों के हिसाब से अलग हो सकते हैं. जानिए. Read More

आरबीआई रिपोर्ट: वित्त वर्ष 2026 में बैंक धोखाधड़ी के 10 हजार से ज्यादा मामले, 48 हजार करोड़ रुपये की ठगी Banks Report ₹48,021 crore Fraud in 10,114 cases during FY26: रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या घटी है, लेकिन इनमें शामिल रकम में वृध्दि दिखी. Read More

Weather Update: दिल्ली-NCR में तापमान गिरा, कोलकाता में आंधी-बारिश से तबाही, जानें कैसा रहने वाला है पूरे देश का मौसम Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में तापमान सामान्य से नीचे आने से राहत मिली, जबकि कोलकाता में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है. Read More

300 अरब डॉलर का निवेश और होर्मुज स्ट्रेट में स्वतंत्र नौवहन... US-ईरान के बीच सीजफायर के लिए क्या-क्या रखे गए प्रस्ताव? US-Iran War: प्रस्तावित ड्राफ्ट डील ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, US प्रतिबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और दुश्मनी को खत्म करने पर व्यापक और मुश्किल वार्ता के लिए एक शुरुआती रुपरेखा के रूप में काम करेगा. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

सुनील गावस्कर ने सेलेक्टर्स से की बड़ी मांग- वैभव सूर्यवंशी को किस टीम शामिल करने को कहा जानिए Vaibhav is God's gift, Gavaskar makes a big demand from the selectors : भारत के पूर्व कप्तान का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती है. Read More

IPL 2026: मुंबई इंडियंस में आया इतिहास का सबसे बड़ा तूफान.क्या खत्म होने जा रहा है सबसे बड़ा दौर. हार्दिक पंड्या के लिए यह दौर आसान नहीं रहा. कप्तानी संभालने के बाद से ही उन्हें लगातार दबाव का सामना करना पड़ा. Read More

Rashifal 30 May 2026: इन 4 राशियों पर पड़ेगी शनि देव की शुभ द्दष्टि, किसे झेलना पड़ेंगे कष्ट, मेष से मीन तक राशिफल देखें Rashifal 30 May 2026: ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें मेष से मीन का दैनिक राशिफल. जानें कैसा रहेगा आज आपका भाग्य, करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य. पढ़ें अपनी राशि का सटीक हाल. Read More