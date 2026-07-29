एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 29 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
ट्रेनों की रफ्तार 30% तक बढ़ेगी, जानिए किन रूटों और यात्रियों को मिलेगा फायदा
Indian Railways: भारतीय रेलवे आने वाले समय में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. भारतीय रेलवे की यह पूरी स्पीड अपग्रेडेशन योजना मिशन रफ्तार के तहत लागू की जा रही है. जानिए पूरी बात. Read More
इस एयरपोर्ट से 17 अगस्त से बंद होंगी उड़ानें, सफर से पहले ध्यान दें यात्री
Visakhapatnam Airport: 17 अगस्त 2026 से विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें बंद हो जाएंगी. सभी फ्लाइट्स नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट (VTZ) से संचालित होंगी. जानें पूरा अपडेट. Read More
लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास, हंगामे के बाद ध्वनि मत से मिली मंजूरी
Anti Paper Leak Amendment Bill: लोकसभा ने लंबी चर्चा और तीखी बहस के बाद एंटी पेपर लीक बिल को ध्वनि मत से पारित हो गया है. Read More
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वह दिसंबर तक अपने देश लौटना चाहती हैं, भले ही उन्हें गिरफ्तारी, जेल या मौत का सामना करना पड़े. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
20वें एशिआई गेम्स के लिए इंडियन हॉकी टीम की घोषणा, जानिए कौन है कप्तान
हॉकी इंडिया ने एशियाई खेलों के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा आज कर दी है. Read More
वेस्टइंडीज से मिली हार के बाद ये क्या बोल गए बाबर आजम, किसकी लगाई क्लास
वेस्टइंडीज से पहले टेस्ट में 90 रन की हार के बाद बाबर आजम ने बल्लेबाजी यूनिट पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि टीम साझेदारी नहीं बना सकी और इसी वजह से मुकाबला हार गई. Read More
Amarnath Yatra 2026: 'छड़ी मुबारक' श्रीनगर से रवाना, जानिए भूमि-पूजन से पवित्र गुफा तक के मुख्य अनुष्ठान
Amarnath Yatra 2026: पहलगाम में भूमि व नवग्रह पूजन, मट्टन में पवित्र स्नान, शंकराचार्य मंदिर दर्शन, दशनामी अखाड़े में छड़ी-स्थापना व नाग-पंचमी पूजन के बाद श्रावण पूर्णिमा को गुफा में अंतिम पूजा. Read More
India- China: भारत ने चीन को पछाड़ा, इस मामले में बना दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर देश
India Seafarer Supplier: वैसे तो चीन हर मामले में भारत से आगे है, लेकिन हाल ही में भारत ने नाविक सप्लाई करने के मामले में चीन को भी पछाड़ दिया है. आइये बताते हैं पूरी खबर. Read More