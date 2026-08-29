एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 29 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
EPF से बनेगा 4 करोड़ का फंड, जानें कितनी सैलरी और निवेश की होगी जरूरत
EPF में नियमित योगदान, वेतन बढ़ोतरी और चक्रवृद्धि ब्याज के सहारे लंबी अवधि में बड़ा रिटायरमेंट फंड बन सकता है. 4 करोड़ का लक्ष्य संभव है, लेकिन कई वित्तीय कारकों पर निर्भर करता है. Read More
राशन कार्ड बनने के बाद भी करा सकते हैं जरूरी बदलाव, शिकायत पर यहां मिलेगी मदद
Rasan Card: अगर आपको अपने राशन कार्ड में किसी कारणवश कुछ बदलाव करवाना है तो क्या आप उसमें बदलाव करवा सकते हैं? अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो जान लीजिए. Read More
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पाकिस्तान को लेकर आए नजरिए में बदलाव को लेकर पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी थी. Read More
PM मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, क्यों खास है ये दौरा
पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आपसी जुड़ाव जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
Exclusive: 'हिटलर को दे दिया था जवाब...', बेटे अशोक ध्यानचंद ने सुनाए हॉकी के जादूगर के किस्से
National Sports Day: ‘हिटलर को भी दे दिया था जवाब, तिरंगे के लिए जीतना चाहते थे गोल्ड’, बेटे अशोक ध्यानचंद ने सुनाए हॉकी के जादूगर के किस्से. पढ़िए खास इंटरव्यू. Read More
क्रिकेट से संन्यास के बाद एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं एमएस धोनी?
इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बावजूद एमएस धोनी की कमाई करोड़ों में जारी है, जो BCCI पेंशन, IPL, विज्ञापन और बिजनेस से होती है. धोनी एक महीने में कितना कमाते हैं, इसका आंकड़ा आपको वाकई चौंका देगा. Read More
गणेश चतुर्थी से पहले क्यों पूजे जाएंगे पांच मुख वाले हेरंब गणपति? कम लोग जानते हैं इस स्वरूप का रहस्य
Heramba Sankashti Chaturthi 2026: हेरंब संकष्टी चतुर्थी व्रत 31 अगस्त 2026 को किया जाएगा. इस दिन पांच मुख वाले गणपति की पूजा का क्या महत्व है, क्या है इस स्वरूप का रहस्य देखें. Read More
Product का लेबल और एडवाइजरी, फूड ऑर्डर करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
खाना खरीदने या ऑर्डर करने से पहले सिर्फ स्वाद और कीमत न देखें. महाराष्ट्र FDA अधिकारी तुकाराम मुंधे ने ग्राहकों को सामग्री, लेबल, पोषण, साफ-सफाई और फूड सेफ्टी की जानकारी जांचने की सलाह दी. Read More