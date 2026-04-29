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एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 29 अप्रैल 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
Iran US War: यूएन ने खुलासा किया है कि अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान को लेकर शुरु हुए युद्ध के बाद से अबतक तेहरान ने 21 लोगों को फांसी दी है. वहीं 4 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है. Read More
देरी से बीमा क्लेम किया तो क्या होगा, क्या नहीं मिलेंगे पैसे? हेल्थ इंश्योरेंस में 'टाइम लिमिट' का फंडा समझें
Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस हम सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है. लेकिन कई बार हम इसे क्लेम करने में थोड़ी देरी कर देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान भी भुगतना पड़ता है. Read More
Exit Poll 2026: बंगाल के इन दो एग्जिट पोल में बीजेपी हुई साफ, ममता बनर्जी की फिर से बन रही सरकार
Peoples Pulse & Janmat Exit Poll 2026: TMC+ गठबंधन 177 से 187 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल करता दिख रहा है. यह आंकड़ा सत्ता में वापसी का संकेत देता है. Read More
London News: लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
London Jews Stabbing: चैरिटी के मुताबिक गोल्डर्स ग्रीन रोड पर हुए हमले में कम से कम दो लोग घायल हो गए हैं. इसके बाद शोमरिम के सदस्यों ने हमलावर को पकड़ लिया. शोमरिम एक यहूदी चैरिटी है. Read More
समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार
Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More
बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान
Bengali actor Rahul Banerjee death: बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. राहुल ओडिशा में बीच के पास शूटिंग कर रहे थे जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. Read More
RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच जीत कर ये क्या कहा- 'मैं भी हैरान हूं कि...'
अरुण जेटली स्टेडियम में खेल गए इस मुकाबले में जोश हेजलवुड ने डीसी के खिलाफ 3.3 ओवरों में महज 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवरों में सिर्फ 5 विकेट देकर 3 विकेट हासिल किए. Read More
जीत के बाद हेजलवुड-भुवनेश्वर कुमार को लेकर ये क्या बोल गए देवदत्त पडिक्कल, कहा- 'दोनों गेंदबाजी करते हैं तो...'
हेजलवुड के 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवी ने 5 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. उनके इस प्रदर्शन की बदौलत आरसीबी ने डीसी को 75 रन पर ऑलआउट कर दिया. Read More
PM Modi Kashi Vishwanath: क्या है षोडोपचार पूजा ? पीएम मोदी ने आज काशी में किया ये अनुष्ठान, जानें महत्व
PM Modi Kashi Puja: वाराणसी दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में षोडपोचार विधि से पूजा की. हिंदू धर्म में इस पूजा पद्धति का क्या महत्व है, इसमें कैसे किया जाता है पूजन जान लें. Read More
क्रेडिट कार्ड बिल नहीं भरा तो क्या मारपीट कर सकते हैं रिकवरी एजेंट्स? जानें अपने अधिकार, कोई टच भी नहीं करेगा
Credit Card Recovery Agents: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रिकवरी एजेंट्स एक शख्स को पीट रहे हैं. इस वीडियो ने क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले लोगों के बीच बड़ी बहस छेड़ दी है. Read More
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