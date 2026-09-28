एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

हाइड्रोजन ट्रेन से कितनी अलग है साबरमती से शुरू हुई LNG ट्रेन? भारतीय रेलवे ने 27 सितंबर को साबरमती से पहली LNG-डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन शुरू की. इससे पहले 17 जुलाई को पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हुई थी. दोनों का उद्देश्य डीजल और प्रदूषण घटाना है. Read More

CM विजय की जीत में SIR बनी वजह? दावों पर चिदंबरम का बड़ा बयान कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि तमिलनाडु चुनाव में टीवीके की जीत या डीएमके की हार के लिए एसआईआर जिम्मेदार नहीं था. उन्होंने सीईसी ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग दोहराई. Read More

दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी यूएस और इजरायल की एयरफोर्स ने 28 फरवरी के बाद दूसरी बार तेहरान के तीन अलग-अलग अस्पतालों को निशाना बनाया था. मोजतबा उसी तीनों में से एक अस्तपताल में भर्ती थे, जिस पर बमबारी की गई. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

संडे को सबसे ज्यादा सेंचुरी, जानें विराट कोहली ने हफ्ते के किस दिन लगाए कितने शतक मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक रविवार को विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 27 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं. जानें सोमवार से शनिवार तक उनके नाम कितनी-कितनी सेंचुरी हैं और किस दिन उनका रिकॉर्ड सबसे खास रहा. Read More

Asian Games: जैवलिन में भारत का डबल धमाल, यशवीर ने जीता सिल्वर, रोहित के नाम ब्रॉन्ज यशस्वीर सिंह ने भारत के लिए सिल्वर मेडल पर कब्जा किया, जबकि रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. इवेंट में श्रीलंका के रुमेश पथिरागे गोल्ड अपने नाम किया. Read More

मीन साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: पोटेंशियल के बल पर प्रमोशन व सैलरी हाइक, बिजनेस में अचानक बड़ा मुनाफा मीन साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: पोटेंशियल से मिलेगा प्रमोशन व सैलरी हाइक, बाजार की तेजी से सडन फाइनेंशियल गेन, दोस्ती बनेगी प्यार! पढ़ें पूरा राशिफल. Read More