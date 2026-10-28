एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

पेंशनर्स की भी हुई मौज, DR में बढ़ोतरी से बुजुर्गों को कितना फायदा मिलेगा? केंद्र सरकार ने पेंशनर्स की महंगाई राहत 60% से बढ़ाकर 63% कर दी है. 1 जुलाई 2026 से लागू इस फैसले का लाभ करीब 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. Read More

परिवार को ट्रेन के टॉयलेट में नहीं मिला पानी, रेलवे भरेगा 15000 का हर्जाना बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रहे 24 यात्रियों को ट्रेन के टॉयलेट में पानी नहीं मिल. शिकायत अनसुनी रहने पर उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को 15 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. टिकट का पैसा भी लौटाना होगा. Read More

MLC चुनाव: बैलेट पेपर से चुनाव में कांग्रेस की हार पर PM का तंज, रांका ने पूछ लिया ये सवाल पीएम मोदी ने बुधवार को एमएलसी चुनाव के नतीजों में एनडीए की जीत और कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर तंज कसा. अब इस पर सीजेपी के आशुतोष रांका ने प्रतिक्रिया दी है. Read More

Explained: इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार से फायदा होगा? 'हंग नेसेट' का मतलब भारत के लिए यह है कि रक्षा और व्यापार के बड़े फैसले महीनों तक लटक सकते हैं, जबकि ईरान और खाड़ी से जुड़े मुद्दों पर कोई भी राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए जोखिम बढ़ाती है. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

जिम्बाब्वे 131 पर ऑलआउट, भारत ने 33 ओवर पहले जीता मैच; सीरीज पर 3-0 से कब्जा भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया. वैष्णवी शर्मा और शेफाली वर्मा ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. Read More

WPL 2027 Auction: किस टीम के पास कितने स्लॉट? जानें सभी का पर्स; 150 खिलाड़ियों की लगेगा बोली WPL 2027 ऑक्शन में पांचों टीमों के पर्स, खाली स्लॉट, भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों की संख्या और उन खिलाड़ियों की जानकारी, जिन पर फ्रेंचाइजी की नजरें रहेंगी. Read More

करतारपुर कॉरिडोर खोलने का प्रस्ताव पास, क्या अब बिना वीजा दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु? Kartarpur Sahib Visa Free Travel: पंजाब विधानसभा ने करतारपुर कॉरिडोर फिर खोलने का प्रस्ताव पास किया है. क्या अब बिना वीजा दर्शन संभव हैं? जानें मौजूदा स्थिति और यात्रा के जरूरी नियम. Read More