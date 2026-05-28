एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 28 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
PM Surya Ghar Yojana: क्या एक ही घर में मिल सकती है एक से ज्यादा सोलर सब्सिडी, जानें नया नियम
Solar Subsidy: देशभर में तेज गर्मी का कहर जारी है. इसी बीच सरकार ने आम जनता को एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है. जहां एक ही घर में अब आपको एक से ज्यादा की मिल सकती है सोलर सब्सिडी. Read More
8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर,जल्द मिल सकता है अपनी पेंशन चुनने का विकल्प
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कर्मचारी संगठन लगातार पेंशन सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं. Read More
'तुरंत लौटो अपने देश', घुसपैठिए को अमित शाह की चेतावनी, चिकन नेक की जमीन BSF को सौंपी गई
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कदम को बीजेपी के व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे से जोड़ा और दावा किया कि बंगाल में सरकार परिवर्तन के बाद बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ पहले ही कम हो गई है. Read More
US-ईरान डील अटकने के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को दिया एक और बड़ा झटका, होर्मुज में लगाई ये पाबंदी
US-Iran War: US ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए एक नई पाबंदी लगाई है. अमेरिकी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ईरान के 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' को स्पेशली डिजिग्नेटेड नेशनल्स (SDN) लिस्ट में शामिल किया है. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
फाइनल की रेस से हुई बाहर सनराइजर्स हैदराबाद, हमने कुछ विकेट गलत समय पर गंवाए- पैट कमिंस
सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने इंडियन प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मुकाबले में बुधवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 47 रन की हार के बाद स्वीकार किया की. Read More
VAIBHAV SOORYAVANSI: गेंदबाज से कोई फर्क न पड़ना ही वैभव की जीत का मंत्र- ध्रुव जुरेल
ध्रुव जुरेल ने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि किसी भी गेंदबाज से प्रभावित न होना और बेखौफ क्रिकेट खेलना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। Read More
Rashifal 29 May 2026: ये 5 राशियां संभल कर रहे आर्थिक नुकसान के योग, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 29 May 2026: ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें मेष से मीन का दैनिक राशिफल. जानें कैसा रहेगा आज आपका भाग्य, करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य. पढ़ें अपनी राशि का सटीक हाल. Read More
Inflation News: आपकी बढ़ती सुख-सुविधाएं खा रही हैं आपका फंड, क्या होती है 'लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन'?
Lifestyle Inflation: दुनियाभर में महंगाई की दर लगातार बढ़ रही है, इससे लोगों की लाइफस्टाइल में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. लेकिन ये एक ऐसा झांसा है जिसमें आपको लाखों का फटका लग सकता है. Read More
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