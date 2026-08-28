एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

LIC कन्यादान पॉलिसी क्या है? जानें बेटी के भविष्य के लिए कैसे कर सकते हैं तैयारी LIC Kanyadan Policy: LIC की योजनाएं माता-पिता को बेटी के भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश का विकल्प देती हैं. इससे शिक्षा, करियर और शादी जैसे खर्चों के लिए लंबे समय में आर्थिक आधार तैयार होता है. Read More

रेलवे का तोहफा, 500 स्टेशनों पर न्यू मदर्स के लिए होंगे बेबी फीडिंग रूम भारतीय रेलवे ने माताओं की सुविधा के लिए देश के करीब 500 स्टेशनों पर बेबी फीडिंग रूम शुरू किए हैं. इन कमरों में महिलाएं सुरक्षित और आरामदायक माहौल में बेबी फीड करा सकेंगी. Read More

सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’ PRHI की तरफ से सोनिया गांधी की किताब न छापने पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अगर पेंगुइन बुक्स दुनिया भर में इस किताब को छाप सकता है, तो पेंगुइन का फैक्ट-चेकिंग का दावा हास्यास्पद है. Read More

बाढ़ की तबाही के बीच इंसानियत शर्मसार! शव से सोने की बालियां निकालने के आरोपी गिरफ्तार बाढ़ के बीच नेपाल में शर्मनाक घटना सामने आई है. नारायणी नदी में बाढ़ के पानी में बहकर आए महिला के शव से कथित तौर पर सोने की बालियां निकालने के आरोप में नेपाल पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

आर प्रज्ञानंदा ने रचा इतिहास, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले बने पहले भारतीय आर प्रग्नानंद ने ग्रैंड शतरंज टूर जीतकर इतिहास रच दिया है. पुरस्कार राशि के रूप में उन्हें 200,000 अमेरिकी डॉलर मिले. फाइनल में उन्होंने अमेरिका के फैबियानो कारुआना को हराया. Read More

बिहार की बेटियों का जलवा, 2026 एशियन गेम्स के लिए रग्बी टीम में मिली जगह Asian Games 2026 के लिए बिहार की दो बेटियों का रग्बी टीम में चयन हुआ है. यह खिलाड़ी आरती कुमारी और गुड़िया कुमारी हैं. दोनों खिलाड़ी इससे पहले ही भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल चुकी हैं. Read More

भाई को राखी बांधने से पहले भगवान को जरूर अर्पित करें रक्षा सूत्र, जानें किन-किन को बांधना है शुभ रक्षाबंधन 2026, भाई को राखी बांधने से पहले भगवान गणेश, शिव, कृष्ण और हनुमान जी को बांधें रक्षा सूत्र. जानें गुरु, सैनिक और प्रकृति को राखी बांधने का धार्मिक महत्व व शुभ फल. Read More