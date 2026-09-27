एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 27 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
छठ पर दिल्ली सरकार की बस से जाना है बिहार, कितना है किराया, कहां-कहां जाएगी?
छठ पूजा में बिहार जाना है तो दिल्ली सरकार आपके लिए स्पेशल बस लेकर आ रही है. यहां से आप इस बस के किराए के बारे में जान सकते हैं. साथ ही साथ ये भी जान सकते हैं कि ये बस कहां- कहां जाएगी. Read More
डेथ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
डेथ सर्टिफिकेट के नियम 1 अक्टूबर 2026 से बदलने वाले हैं. जानें देरी से मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराने पर क्या- नया नियम लागू होगा और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन- कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे. Read More
नितिन नवीन की बंगाल BJP सांसद-विधायकों संग बैठक, किन मुद्दों पर हुई बात?
पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में BJP की प्रचंड जीत के बाद नितिन नबीन का यह पहला बंगाल दौरा है. इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक बैठकें कीं. Read More
'हॉस्पिटल के मलबे से निकाले गए थे मुजतबा खामेनेई', रिपोर्ट में बड़ा दावा
ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई को तेहरान के एक अस्पताल के मलबे से निकाले जाने का दावा सामने आया है. जानें मोहसिन हैदरी ने क्या कहा और मुजतबा की सेहत को लेकर क्या जानकारी है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
मिलर ने मचाई तबाही, तूफानी शतक के साथ धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ा
डेविड मिलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफानी शतक लगाकर कई खास रिकॉर्ड अपने नाम किए. उन्होंने एमएस धोनी को पीछे छोड़ते हुए वनडे में अपने नाम 8 शतक पूरे किए. Read More
एशियन गेम्स से बाहर होने के बाद भड़की पीवी सिंधु, शेड्यूल पर उठाए सवाल
एशियन गेम्स से बाहर होने के बाद पीवी सिंधु ने व्यस्त शेड्यूल पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 24 घंटे में तीन मैच खेलने के बाद खिलाड़ियों को रिकवरी का पर्याप्त समय नहीं मिला. Read More
Pitru Paksha 2026: 26 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू, 10 अक्टूबर तक रहेगा; जानें श्राद्ध में पंचबलि भोग और इन 10 चीजों के दान का महत्व
Pitru Paksha 2026: 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पितृ पक्ष रहेगा. ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान, तर्पण, पंचबलि भोग और तिल-अन्न आदि का दान विशेष फलदायी है. Read More
नए साल से DHL का बड़ा झटका! भारत में 8.9% महंगी होगी शिपमेंट सर्विस
नए साल में वैसे तो काफी कुछ बदलता ही है, अब हाल ही में खबरें हैं कि भारत में 1 जनवरी से DHL एक्सप्रेस की शिपमेंट दरों में भी इजाफा होने वाला है. इसके पीछे की वजह बढ़ती महंगाई बताई जा रही है. Read More