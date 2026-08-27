एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा 3 लाख का लोन! लुभावने दावों पर सरकार ने बचाई सच्चाई सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री लोन योजना के तहत लोगों को 3 लाख रुपये का लोन दिया जा रहा है. इस योजना की सच्चाई अब खुद सरकार ने बताई है. आइये जानते हैं क्या है क्या है इस योजना की सच्चाई. Read More

रेल टिकट बुकिंग पर खुलासा, 38% लोगों को मिली अलग सीट, मिले 6 डार्क पैटर्न्स अगर आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. एक सर्वे में टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन के दौरान होने वाली कई दिक्कतों के बारे में पता चला है. जानिए पूरी बात. Read More

मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले AHEAD पर एक्शन, X ने अकाउंट किया सस्पेंड मोहन भागवत के 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम से पहले AHEAD फोरम का X अकाउंट सस्पेंड हो गया है. जानें इसके पीछे की वजह. Read More

नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'PM मोदी हम आपके...' भारत ने नेपाल की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इसके लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान वाले ही खिलाफ हुए नीरज चोपड़ा के कट्टर प्रतिद्वंदी अरशद नदीम मुश्किलों में घिर गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए बिना NOC जाने का आरोप है, जिससे उनकी आगे की विदेश यात्राओं पर भी असर पड़ सकता है. Read More

टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड ने लगाए हैं 945 शतक, जानें भारत के नाम कितनी सेंचुरी? टेस्ट क्रिकेट में शतकों के मामले में इंग्लैंड सबसे आगे है, लेकिन भारत भी टॉप-3 में शामिल है. आखिर टीम इंडिया के नाम कितनी सेंचुरी हैं और कौन से देश आगे हैं? Read More

28 अगस्त का राशिफल, रक्षाबंधन पर इन 5 राशियों की नौकरी, रिश्ते में आएगा बड़ा बदलाव Rashifal 28 August 2026: सावन पूर्णिमा तिथि और शुक्रवार है. मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? जानें किन राशियों को मिलेगा धन लाभ और किसकी चमकेगी किस्मत. पढ़ें संजीत कुमार मिश्रा का सटीक राशिफल. Read More