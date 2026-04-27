एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 27 अप्रैल 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
कंपनी ने TDS काटकर नहीं किया जमा? जानिए आपके पास क्या हैं अधिकार, कैसे मिलेगा टैक्स क्रेडिट
Tax Notice: अगर सैलरी से TDS कटने के बावजूद Form 26AS में नहीं दिख रहा है, तो घबराएं नहीं. कंपनी की गलती का बोझ कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता. आइए जानते हैं, इस बारे में Read More
₹70 लाख कमाने वाले इंजीनियर की कहानी! दो जॉब, पैसा तो बढ़ा लेकिन लाइफ बिगड़ गई
Job News: एक प्लेटफ़ॉर्म इंजीनियर ने ₹70 लाख सालाना कमाई के बावजूद दो नौकरियों और लगातार काम के कारण अपनी पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ पर पड़े असर की कहानी शेयर की. Read More
पुणे स्टेशन पर डिरेल हुई वंदे भारत ट्रेन, बाल-बाल बचे यात्री, जानिए कैसे हुआ हादसा
सैनिकों की मौत के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर ड्रोन से किया अटैक, बॉर्डर पर बिगड़े हालात
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तानी सेना ने कुनार विश्विद्यालय के कैंपस पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे पर आर्टिलरी और टैंक से हमले शुरू कर दिए. Read More
समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार
Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More
बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान
Bengali actor Rahul Banerjee death: बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. राहुल ओडिशा में बीच के पास शूटिंग कर रहे थे जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. Read More
IPL 2026: ऑरेंज और पर्पल कैप के लिए दिलचस्प हुई लड़ाई, अभिषेक-अंशुल का शानदार प्रदर्शन
ऑरेंज कैप एसआरएच के अभिषेक शर्मा के सिर पर ऑरेंज कैप है. Read More
IPL 2026 RR vs PBKS: पंजाब किंग्स का विजय रथ रोकने के लिए राजस्थान रॉयल्स को क्या करना होगा?
IPL 2026, RR vs PBKS: पराग ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हर दिन अलग-अलग मैदान, अलग-अलग मैच और उनसे निपटने के अलग-अलग तरीके होते हैं.' Read More
Mohini Ekadashi 2026 Paran Time: मोहिनी एकादशी पारण 28 अप्रैल को, नोट करें व्रत खोलने का समय और विधि
Mohini Ekadashi 2026 Vrat Paran Time: पंचांग के अनुसार 27 अप्रैल को आज मोहिनी एकादशी पर ध्रुव योग और मालव्य योग समते कई शुभ योग बने हैं. वहीं व्रत का पारण मंगलवार 28 अप्रैल को किया जाएगा. Read More
महंगाई की दोहरी मार: खाने का तेल ₹182 के पार, रिटेल इंफ्लेशन 3.4% पर पहुंची, बड़े झटके की चेतावनी
Palm Oil Prices rise: ईरान-अमेरिका तनाव के चलते पाम ऑयल की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, जिससे खाने का तेल, साबुन, बिस्किट और LPG तक के दाम बढ़कर आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है. Read More
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