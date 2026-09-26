एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 26 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
दिल्ली में 12 बड़े जंक्शन, 20 नए डायवर्जन और 6 मेट्रो स्टेशन होंगे अपग्रेड
दिल्ली में ट्रैफिक कम करने के लिए 5.5 किमी एलिवेटेड कॉरिडोर, 12 जंक्शन बायपास, मुकर्बा चौक पर सड़क विस्तार और 6 मेट्रो स्टेशनों के आसपास कनेक्टिविटी सुधारने की योजना को मंजूरी मिली है. Read More
आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर मांगे पैसे? जानें कहां करें शिकायत
क्या आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर कोई कॉल आती है और आपसे कोई पैसे मांगता है बिल्कुल भरोसा न करें. Read More
दिल्ली और महाराष्ट्र में SIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, किया ये बदलाव
चुनाव आयोग के अनुसार, दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटान की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. Read More
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि अगर अमेरिकी पक्ष वास्तव में समझौता करने और होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने को लेकर गंभीर है तो अब हर चीज तैयार है. उन्होंने कहा कि ईरान झुकने वाला नहीं है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
एशियन गेम्स: भारत की झोली में 2 और मेडल, प्राची और तूर ने जीते पदक
2026 एशियन गेम्स में भारत के 30 मेडल हो गए हैं. पुरुष और महिला कबड्डी में गोल्ड के बाद प्राची चौधरी ने 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल और तजिंदरपाल सिंह तूर ने गोला फेंक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. Read More
कबड्डी में भारत ने जीता दूसरा गोल्ड, कांटे के मैच में पुरुष टीम ने ईरान को 40-34 से रौंदा
महिला टीम के बाद भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने भी 2026 एशियाई खेलों के फाइनल में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया. यह भारत के लिए कबड्डी में दूसरा गोल्ड रहा. Read More
दीक्षा से पहले दुल्हन की तरह क्यों सजती हैं जैन लड़कियां ? जानें इस रस्म का रहस्य
Jain Sanyasi: जैन धर्म में सन्यासी बनने से पहले लड़के-लड़कियों का श्रृंगार किया जाता है. इस रस्म के पीछे क्या है वजह, क्यों वैराग्य से पहले दुल्हन की तरह सजती हैं जैन लड़किया. Read More
बॉस बनकर आया AI का फोन, बैंक चेयरमैन ने ट्रांसफर कर दिए 1034 करोड़
AI जहां एक तरफ लोगों की नौकरी खा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी मदद से कई लोग ठगी कर रहे हैं. हाल ही में एक बैंक में AI जनरेटेड कॉल के जरिए ठगों ने करोड़ों की ठगी कर ली है. Read More