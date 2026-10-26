एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

MP में 2 नई रेल लाइन शुरू, 10 रुपये में कर सकेंगे ट्रेन का सफर मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में रेल सुविधा बेहतर हुई है. 24 अक्टूबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और CM मोहन यादव ने नई रेल लाइनों का उद्घाटन किया और MEMU ट्रेन शुरू की, जिसमें किराया 10 रुपए है. Read More

परिवार में हो गया बंटवारा, क्या अब अलग मिलेगा PM आवास योजना का लाभ? सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना घर बनाने के लिए आर्थिक मदद करती है. ऐसे में अगर परिवार का बंटवारा हो जाएगा तो योजना का लाभ अलग मिल सकता है? Read More

'मोदी कहीं नहीं जाएगा ब्रो', खरगे के बयान पर भड़की बीजेपी, पटना-भोपाल से जम्मू तक भारी बवाल मल्लिकार्जुन खरगे के पटना में दिए गए एक बयान के बाद देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं. बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष से माफी की मांग की. Read More

'अपनी रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे', इस्माइल बघाई बोले- युद्ध की स्थिति में ईरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किसी भी तरह की युद्ध की स्थिति की संभावना पर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं. उन्होंने कहा है कि तेहरान किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है, पीछे नहीं हटेगा. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल; भारत ने जीते 114 Pakistan at Asian Para Games 2026: एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने रिकॉर्ड 114 मेडल जीते हैं. जानिए पाकिस्तान के खाते में कितने मेडल आए हैं? Read More

IPL 2027 के लिए सभी 10 टीमों के हेड कोच, एक क्लिक में जानें नाम आईपीएल 2027 की सभी 10 टीमों के हेड कोच की पूरी सूची. जानें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और दूसरे टीमों की कोचिंग की जिम्मेदारी किन दिग्गजों के पास है. Read More

वाल्मीकि जयंती विशेष: क्या केवल जन्म से कोई महान बनता है या कर्म से? जानिए आदिकवि का दर्शन महर्षि वाल्मीकि जयंती: अगर आदिकवि न होते, तो क्या 'राम' जन-जन तक पहुँचते? त्रेतायुग के रचयिता, जिन्होंने रामायण से प्रभु राम को अमर किया और समाज को समरसता का पाठ पढ़ाया. Read More