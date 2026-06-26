एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

भगवान के मंदिर से चोरी होती थी तो राजा क्या करता था? प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था का सच क्या प्राचीन भारत में मंदिर से चोरी पर कठोर दंड मिलता था? कौटिल्य, मनुस्मृति, शिलालेख और इतिहासकारों के प्रमाणों से जानिए मंदिर चोरी का वास्तविक इतिहास. Read More

नौकरी खत्म होने के बाद भी आएंगे पैसे, जानें कैसे मिलेगा 5000 रुपए पेंशन का लाभ APY Scheme: अटल पेंशन योजना लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई है. ऐसे में 40 साल से कम उम्र के लोग इसमें निवेश कर नियमित पेंशन का लाभ पा सकते हैं. Read More

UP Election 2027: यूपी चुनाव में विपक्ष की हवा निकालने के लिए BJP का तैयार प्लान, PDA फॉर्मूले पर टीम के बाद अब हुआ ये ऐलान यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी ने 6 सूत्रीय रणनीति तैयार की है. बूथ सशक्तिकरण, सामाजिक संतुलन, लाभार्थी संपर्क और डबल इंजन सरकार के काम चुनावी अभियान का आधार होंगे. Read More

Venezuela Earthquake: ऊपर मलबा, नीचे कराह रही महिला ने दिया बच्चे को जन्म और फिर हुआ ये चमत्मकार Venezuela Earthquake: चारों तरफ कंक्रीट और तबाही होने के बावजूद, मां और नवजात बच्चा दोनों सुरक्षित बच गए. बचाव दल ने मौके पर ही उन्हें जरूरी मेडिकल मदद दी और फिर सावधानी से अस्पताल पहुंचाया. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

पहले टी20 से पहले टीम इंडिया के अभ्यास में आई रुकावट, आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड से की शिकायत और फिर... भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है. अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या आज बेलफास्ट में वैभव सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिलेगा. Read More

IND Vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...' IND Vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच का इंतजार सिर्फ भारतीय फैंस को ही नहीं, बल्कि आयरलैंड के खिलाड़ियों को भी है. Read More

Rashifal 27 June 2026: शनि प्रदोष व्रत 4 राशियों के लिए बेहद लकी, शनि देव होंगे मेहरबार, मेष से मीन तक देखें राशिफल Rashifal 27 June 2026: मीन वालों की बिगड़ सकती है छवि, कुंभ वाले बिजनेस में नई डील से बचें. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आज किन राशियों का भाग्य चमकेगा और किसे रहना होगा सावधान. Read More