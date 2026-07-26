एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

KYC के नाम पर ठगी का नया पैंतरा, RBI ने जारी किया अलर्ट KYC Update Scam: RBI ने फर्जी KYC अपडेट वाले SMS और व्हाट्सऐप मैसेज से सावधान रहने की सलाह दी है. आइए जानते हैं ऐसे साइबर फ्रॉड की पहचान कैसे करें और इससे सुरक्षित कैसे रहें. Read More

डिलीट हो गया है गैस बुकिंग DAC कोड? जानें इसे रिकवर करने का तरीका DAC Code: गैस सिलेंडर बुकिंग के बाद DAC कोड डिलीट हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं. आइए जानते हैं इस जरूरी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड को दोबारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है. Read More

'सरकार का मकसद हर युवा को...', वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? चांगो इलाके की अपनी एक यात्रा का जिक्र किया. मोदी ने बताया, 'मैं हर दिवाली अपने सैनिक भाइयों से मिलने सीमा पर जाता हूं. यह एक संयोग है. 2016 में दिवाली के दौरान मैं बॉर्डर के पास स्थित चांगो इलाके में था.' Read More

PoK में आर-पार की लड़ाई! विद्रोहियों ने मुजफ्फराबाद कूच का किया ऐलान, बढ़ी शहबाज-मुनीर की टेंशन PoK Protest: सरदार अमान खान ने कहा कि सेना पीओके के लोगों को उसके टैक्स से लिए गए पैसों से गोलियां मारती है, जितनी बातचीत हो सकती थी, हो गई. अब आगे बढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड, मीराबाई चानू ने रचा इतिहास Mirabai Chanu Weightlifting Gold Medal: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल गया है. स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीत लिया है. Read More

Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने Commonwealth Games Gymnastics Incident: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. इंग्लैंड का एक जिम्नास्टिक एथलीट सिर के बाल जमीन पर गिर पड़ा. Read More

Aaj Ka Panchang 26 July 2026: रवि प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, देखें प्रदोष काल पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग Aaj Ka Panchang 26 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल रवि प्रदोष व्रत और रविवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More