एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 26 अप्रैल 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पवन खेड़ा, गुवाहाटी हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, जानें पूरा मामला
Pawan Khera Vs Himanta Biswa Sarma: असम हाईकोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को मानहानि नहीं, बल्कि साजिश माना है. साथ ही कहा है कि हिरासत में पूछताछ की जाए. अब पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. Read More
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पैसा लगाया तो तगड़ा रिटर्न है फिक्स, सिर्फ ब्याज से होगी 18 लाख की कमाई
PPF Scheme Calculation: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश करके निवेशक अच्छा-खासा मुनाफा कमा सकते हैं. इसमें लगभग 18 लाख रुपये सिर्फ ब्याज से मिलते हैं और रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है. Read More
योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी? सर्वे में यूपी के 33 मंत्रियों से जनता नाराज, सिर्फ 3 को दोबारा टिकट की उम्मीद
Yogi Government: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बरकरार है और गोरखपुर में उन्हें भारी समर्थन मिला है. सर्वे में यह भी सामने आया कि कई सीटों पर मंत्री चेहरों के खिलाफ माहौल है. Read More
क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई की हो गई मौत? मशहद में लगी पेंटिंग ने मचाई हलचल
Mojtaba Khamenei News: ईरान के मशहद शहर में एक नई दीवार पेंटिंग (मुरल) के अनावरण के बाद मोजतबा खामेनेई की स्थिति को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. Read More
समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार
Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More
बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान
Bengali actor Rahul Banerjee death: बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. राहुल ओडिशा में बीच के पास शूटिंग कर रहे थे जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. Read More
Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन शुभांकर शर्मा ने बनाई 2 शॉट की बढ़त, हनी बैसोया ने बनाया नया रिकॉर्ड
Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन दिल्ली के हनी बैसोया ने शानदार 8 अंडर 64 का स्कोर बनाकर नया कोर्स रिकॉर्ड स्थापित किया और कुल 8 अंडर 136 के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर पहुंच गए. Read More
Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के पहले दिन विशेष शर्मा ने बनाई एक शॉट की बढ़त, दूसरे पोजीशन पर रहे शुभांकर
Boulders Classic Golf: हैदराबाद के बोल्डर हिल्स गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेले जा रहे 1 करोड़ रुपये इनामी राशि वाले बोल्डर्स क्लासिक के पहले राउंड में 19 वर्षीय विशेष शर्मा ने एक शॉट की बढ़त हासिल की. Read More
रात को सिरहाने के पास फोन रखकर सोते हैं, तो हो जाइए सावधान! वास्तु से समझिए इसके पीछे का कारण?
Vastu Shastra: हममें से ज्यादातर लोग रात को सिरहाने के पास फोन रखकर सोते हैं, सुनने में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन वास्तु के नजरिए से यह आदत हमारी ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जानिए कैसे? Read More
TA और बच्चों की पढ़ाई के भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद, 8वां वेतन आयोग ले सकता है बड़ा फैसला; जानिए डिटेल
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर PSNM ने बच्चों की एजुकेशन भत्ता और ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाने की मांग की है. कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद हैं. Read More
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