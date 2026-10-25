एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

दिल्ली में 4.4 लाख बुजुर्गों की पेंशन पर काले बादल, सरकारी वेरिफिकेशन शुरू दिल्ली सरकार ने ओल्ड एज पेंशन के करीब 4.4 लाख लाभार्थियों का वेरिफिकेशन शुरू किया है. तीन महीने में घर जाकर जांच होगी और अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए जाएंगे. Read More

कल ठप हो जाएगी गैस सिलेंडर की डिलिवरी! दिल्ली में LPG डीलर्स का प्रदर्शन देशभर के LPG वितरक 26 अक्टूबर को दिल्ली में मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे. मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है, जबकि FLDI ने इससे दूरी बनाई है. Read More

'मोदी का बाप भी जाएगा', प्रधानमंत्री पर खरगे का विवादित बयान, कार्यक्रम में हंगामा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है. वह पटना के बापू सभागर में एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे, उसी दौरान सभा में हंगामे की स्थिति हो गई. Read More

इजरायल में चुनाव से पहले नेतन्याहू की ईरान को लेकर चेतावनी- 'परमाणु खतरा...' ऑथर युवल ब्लूमबर्ग ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के बचे हुए समय पर जोर दिया और कहा कि ईरान में काम पूरा करने के लिए हमारे पास ट्रंप के कार्यकाल के दो और साल बाकी हैं. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, नहीं आया एक भी गोल्ड मेडल; भारत ने जीते 114 Pakistan at Asian Para Games 2026: एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने रिकॉर्ड 114 मेडल जीते हैं. जानिए पाकिस्तान के खाते में कितने मेडल आए हैं? Read More

IPL 2027 के लिए सभी 10 टीमों के हेड कोच, एक क्लिक में जानें नाम आईपीएल 2027 की सभी 10 टीमों के हेड कोच की पूरी सूची. जानें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और दूसरे टीमों की कोचिंग की जिम्मेदारी किन दिग्गजों के पास है. Read More

Valmiki Jayanti 2026: वाल्मीकि जयंती कल, पूर्णिमा में पूजा के लिए सुबह कितने बजे तक मिलेगा समय? Valmiki Jayanti 2026: वाल्मीकि जयंती 26 अक्टूबर को है. पूर्णिमा सुबह 9:41 बजे तक रहेगी. जानें दिल्ली-NCR के अनुसार पूजा का समय, घर में पूजा की सरल विधि और रामायण पाठ का महत्व. Read More