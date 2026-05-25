एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 25 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
PNG News: गैस पर बड़ा अपडेट, PNG लेने पर सरेंडर नहीं करना होगा LPG कनेक्शन, लेकिन पहले नियम जान लें
LPG Rules: देश में ईंधन के दामों में लगातार बढ़त हो रही है तो वहीं गैस की किल्लत से भी लोग परेशान है. इसे देखते हुए अब केंद्र सरकार ने एलपीजी और पीएनजी के नियमों में बदलाव किया है. Read More
Train News: नमो भारत के यात्रियों की मौज! NCRCTC बढ़ाएगा 8 अतिरिक्त फेरे, 2 नई ट्रेनें भी ट्रैक पर उतरने को तैयार
NCRTC New Guidelines: अगर आप भी दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. अब एनसीआरटीसी ने यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नया शेड्यूल जारी किया है. Read More
दिल्ली-NCR में बदल सकता है मौसम का मिजाज, धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश, IMD का येलो अलर्ट
26 मई को भी मौसम लगभग इसी तरह रहने की संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री रह सकता है. इस दिन भी तेज हवाओं और हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है. Read More
जल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब पहुंचे दोनों देश
Iran US Deal: अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता जारी है. दोनों देश एक समझौते पर अंतिम रूप से चर्चा कर रहे हैं. माना जा रहा है कि यह बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का दावा- अगले सीजन इन चार टीमों के बदल सकते हैं कप्तान
आकाश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर शेयर किए गए वीडियो में कहा कि अगले सीजन मुंबई इंडियंस (एमआई) अपना कप्तान को बदल सकती है. Read More
IPL 2026: प्लेऑफ के लिए तय हो गई चार टीमें, कब -कहां खेले जाएंगे मुकाबले? एक क्लिक में जानिए पूरा शेड्यूल
70 लीग मुकाबलों के बाद आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की चार टीमें तय हो चुकी हैं.आइए आपको बताते हैं कि प्लेऑफ में किस टीम की होगी किससे भिड़ंत और कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले. Read More
Mrityu Panchak: साल 2026 में कब-कब मंडराएगा पंचक का साया? गरुड़ पुराण के इन कड़े नियमों को जानना है बेहद जरूरी
Mrityu Panchak: पंचक में दाह संस्कार से पहले शव के साथ आटे या कुश के 5 पुतले बनाकर उनका भी विधि-विधान से अंतिम संस्कार करें. गरुड़ पुराण के अनुसार, ऐसा करने से परिवार पर आने वाला बड़ा संकट टल जाता है. Read More
डरा रहा तेल संकट! 27 देशों ने मांगा वर्ल्ड बैंक से लोन, क्या भारत का नाम भी है शामिल?
Petrol Diesel News: मिडिल ईस्ट संकट के बीच वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 27 देशों ने वर्ल्ड बैंक से लोन की मांग रखी है. सवाल ये है कि क्या इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल है या नहीं? Read More
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Source: IOCL