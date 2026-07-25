एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 25 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
रिटायरमेंट के बाद हर महीने चाहिए रेगुलर इनकम, अपनाएं SWP
Retirement Planning: रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिए SWP एक बेहतर विकल्प हो सकता है. आइए जानते हैं, म्यूचुअल फंड में एकमुश्त निवेश से हर महीने पैसे निकालने की यह सुविधा कैसे काम करती है. Read More
ITR फाइल करने में देरी और गलतियों पर भारी जुर्माना, जानें आयकर विभाग के नए पेनाल्टी नियम
ITR Filing 2026: ITR दाखिल करने में देरी या गलती करने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना भरना पड़ सकता है. आइए जानते हैं, किन चूकों पर किस धारा के तहत कितनी पेनाल्टी लग सकती है. Read More
नीट पेपर लीक पर बवाल से प्रधान के इस्तीफे तक... किस तरह से CJP के एक ऐलान से बदल गया पूरा गेम
Dharmendra Pradhan Resign: जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन के बीच PM नरेंद्र मोदी ने छात्रों और युवाओं के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया. जिसमें उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही. Read More
होर्मुज के पास LPG टैंकर पर मिसाइल हमला, 28 भारतीय थे सवार, भारतीय दूतावास ने क्या बताया
तेहरान में भारतीय दूतावास ने एलपीजी टैंकर दिशा पर हुए हमले की जानकारी मिलते ही कूटनीतिक स्तर पर त्वरित कदम उठाए गए. बयान में कहा गया, "दूतावास संबंधित ईरानी अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क में है." Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
BCCI की समीक्षा बैठक, इंग्लैंड से हार के बाद सपोर्ट स्टाफ पर गिरेगी गाज?
बीसीसीआई श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम की घोषणा मंगलवार को करेगा. इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन के बाद अगस्त में होने वाली समीक्षा बैठक में सपोर्ट स्टाफ के अनुबंध पर भी फैसला होगा. Read More
विराट कोहली से विवाद की खबरों पर ट्रेविस हेड ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर भी जताया दर्द
ट्रेविस हेड ने विराट कोहली के साथ किसी भी विवाद से इनकार किया. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की अफवाहें गलत थीं और परिवार को ट्रोल किया जाना सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला अनुभव रहा. Read More
Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर राशि अनुसार करें ये 1 काम, गुरु ग्रह की कृपा मिलने की है मान्यता
Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर राशि अनुसार कौन-सा उपाय करना शुभ माना जाता है? जानिए 12 राशियों के लिए आसान उपाय, गुरु ग्रह का महत्व और धार्मिक मान्यताएं. Read More
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
Income Tax Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है. इस बीच कई टैक्सपेयर्स और सीए ने वेबसाइट डाउन होने की शिकायत की है. यूजर्स का कहना है कि वेबसाइट लॉग इन ही नहीं हो रही है. Read More