एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 25 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
'फ्लैट भले ही आपका हो, लेकिन...' सोसायटी के झगड़ों पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
फ्लैट खरीदते समय हमें बहुत सारी सावधानियां बरतना चाहिए और बहुत सी चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए. जिनमें से एक है सेल डीड, जिसको लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला किया है. Read More
फ्लाइट में फटा बैग और चोरी हुआ सामान, एयरलाइन से वसूले गए 3.61 लाख
विदेश यात्रा के दौरान सामान खराब या चोरी होने पर एयरलाइन की जिम्मेदारी को लेकर उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया है. एयरलाइन को दिल्ली के एक दंपति को मुआवजा देने का निर्देश दिया है. जानिए क्या है मामला? Read More
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, प्रौद्योगिकी का यह ट्रांसफर, घरेलू उद्योगों को स्वदेशी उत्पादन में सक्षम बनाकर डिफेंस इकोसिस्टम में उनकी अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. Read More
Xप्लेन: क्या ईरान ट्रंप के 'इकोनॉमिक D-Day' से बच पाएगा? पढ़ें पूरी कहानी
अमेरिका ने ईरान पर अपनी तरह का सबसे बड़ा आर्थिक हमला बोल दिया है. ट्रंप प्रशासन इसे 'इकोनॉमिक डी-डे' कह रहा है. हालांकि, ईरान 'सैंक्शन झेल-झेलकर बहुत सख्त हो चुका है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
क्या है ध्रुव जुरेल के ‘टैटू’ का मतलब? जानकर आप भी ठोकेंगे उन्हें सलाम
Dhruv Jurel Tattoo: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक पूरा करते ही ध्रुव जुरेल ने पहले सलाम किया और फिर बांह के खास टैटू की ओर इशारा किया. क्या है उनके इस टैटू का मतलब? Read More
अर्जेंटीना से 'शर्मनाक' हार, टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर; 51 साल का सूखा बरकरार
Hockey World Cup 2026: अर्जेंटीना के खिलाफ हार के बाद भारतीय हॉकी टीम 2026 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई. यह भारत के लिए 'करो या मरो' का मैच था. Read More
ईद मिलादुन्नबी कब है ? ये दिन क्यों खास है, जानें महत्व और इतिहास
Eid Milad-un-Nabi 2026: इस्लाम धर्म के मार्गदर्शक माने जाने वाले पैगंबर मुहम्मद का जन्मदिन 26 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन का इतिहास, महत्व क्या है. Read More
LPG: रसोई गैस पर भारत का बड़ा फैसला, सप्लाई पर अमेरिका से आई खबर
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत ने अमेरिका से LPG और LNG की खरीद ज्यादा की है. खाड़ी देशों से सप्लाई पर असर होने की वजह से अमेरिका भारत के लिए अहम सप्लायर बनकर आया है. इससे समान का खर्च भी ज्यादा हो रहा. Read More