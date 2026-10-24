एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

EPFO: अब सिर्फ 6 दिन बाकी, 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं PF रिटर्न EPFO ने सितंबर 2026 के पीएफ रिटर्न जमा करने की डेडलाइन को 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. ऐसे में अब कंपनी के पास पीएफ रिटर्न जमा करने के लिए कुछ ही समय बचा है. Read More

लोको पायलटों के लिए अल्कोहल टेस्ट के नियम क्या? रेलवे नहीं कर पाया स्पष्ट रेलवे में लोको पायलटों के लिए ड्यूटी के दौरान खून में अल्कोहल का स्तर शून्य होना जरूरी है. हालांकि, बेहद कम मात्रा मिलने पर फिटनेस तय करने को लेकर रेलवे बोर्ड ने अभी स्पष्ट नियम नहीं बताए हैं. Read More

गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का लिया रिव्यू राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पहुंचे. यहां सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जरूरी निर्देश दिए. Read More

‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा भारत ने जॉर्डन में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ उसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ाई के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

IPL 2027 के लिए सभी 10 टीमों के हेड कोच, एक क्लिक में जानें नाम आईपीएल 2027 की सभी 10 टीमों के हेड कोच की पूरी सूची. जानें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और दूसरे टीमों की कोचिंग की जिम्मेदारी किन दिग्गजों के पास है. Read More

कीरोन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के 9वें कोच बने, जानें अब तक किसने-किसने संभाली जिम्मेदारी कीरोन पोलार्ड को आईपीएल 2027 के लिए मुंबई इंडियंस का हेड कोच बनाया गया है. जानें 2008 से अब तक टीम की जिम्मेदारी संभालने वाले सभी 9 कोचों के बारे में. Read More

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर खीर खुले आसमान में रखें या जाली से ढककर? जानें क्या कहता है नियम शरद पूर्णिमा पर रातभर चांदनी में खीर रखने की परंपरा है. कीड़े-मकोड़ों व धूल से बचाव के लिए इसे खुले की जगह जालीदार मलमल के कपड़े से ढकें. अगली सुबह स्नान-पूजा के बाद यह दिव्य प्रसाद ग्रहण करें. Read More