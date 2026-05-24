एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 24 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
Delhi Traffic Rules: दिल्ली में अब ट्रैफिक नियमों पर सख्ती, बार-बार गलती करने पर सस्पेंड होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, हो जाएं सावधान!
Driving License: आप भी दिल्ली की सड़कों पर तेजी से ओवरस्पीडिंग या फिर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है. अब उल्लंघन करने वालों को बुरा अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है. Read More
Hydrogen Bus: राजधानी दिल्ली में पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत, क्या यह बन पाएगी सीएनजी का बेहतर विकल्प ?
Hydrogen Bus Service: दिल्ली में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. राजधानी में हाइड्रोजन बसों की शुरुआत हो चुकी है. लेकिन लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या यह सीएनजी बस को टक्कर दे सकेगी? Read More
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
इस साल के संसद रत्न पुरस्कारों के लिए 12 सांसदों और 4 संसदीय समितियों का चयन किया गया है. इस साल चुने गए चेहरों में देश के कई बड़े और अनुभवी राजनेता शामिल हैं. Read More
Exclusive: बकरीद मनाने घर जा रहे पाकिस्तानी सेना के 299 जवान, क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट में 14 की मौत, एक्सक्लूसिव दस्तावेज आया सामने
Pakistan Train Blast: पाकिस्तानी सेना के सैनिक, अफसर, उनके परिजन सभी बकरीद की छुट्टी मानने अपने घर जा रहे थे, जब रविवार सुबह 7:46 बजे BLA की तरफ से भीषण फिदायीन धमका किया गया. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
VAIBHAV SOORYAVANSI: 15 साल के वैभव पर ‘अगला सचिन’ वाला दबाव क्यों? दिनेश कार्तिक ने दे डाली बड़ी चेतावनी
आईपीएल 2026 में तूफानी बल्लेबाजी से छाए वैभव सूर्यवंशी की तुलना लोग सचिन तेंदुलकर से करने लगे हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक का मानना है कि इतनी कम उम्र में ऐसे टैग खिलाड़ी पर भारी पड़ सकते हैं Read More
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
भारतीय क्रिकेट के पूर्व लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कमेंट्री 2026 में छोड़ दिया है. इसके बाद उन्होंने अपने संघर्षों का खुलासा भी एक्स पर पोस्ट के जरिए किया है. Read More
Rashifal 25 May 2026: गंगा दशहरा पर इन राशियों के लिए खुलेंगे उन्नति के द्वार, मेष से मीन तक देखें राशिफल
Rashifal 25 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार है. मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है. Read More
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को झटका! ओल्ड पेंशन स्कीम में अब लौटना होगा मुश्किल, जानें क्यों?
Old Pension Scheme: कर्मचारी संगठनों के नेता और आर्थिक विशेषज्ञ भी अब यह मानने लगे हैं कि NPS को पूरी तरह से खत्म कर OPS पर लौटना व्यवहारिक नहीं है और वित्तीय रूप से बेहद मुश्किल भी है. Read More
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