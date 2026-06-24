एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Train News: अब नहीं काटना पड़ेगा दूर के रेलवे स्टेशनों का चक्कर, हरियाणा-राजस्थान में रुकेंगी ये 4 बड़ी ट्रेनें Indian Railways News: भारतीय रेलवे ने हरियाणा और राजस्थान में चार ट्रेनों के रूट में बदलाव कर नए स्टॉपेज जोड़े हैं, जिससे यात्रियों,खासकर नौकरीपेशा, छात्रों और व्यापारियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी. Read More

8th Pay Commission: महंगाई भत्ते पर नई मांग, राशन-इलाज खर्च के लिए बदला जाए पुराना फॉर्मूला 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद से ही लगातार कर्मचारी संगठन ज्ञापन सौंपकर नई- नई मांगें कर रहे हैं. इसी कड़ी में हाल ही में AIDEF ने भी कुछ नई मांगें रखी हैं. Read More

पुणे के जिस बिजनेसमैन से होने वाली थी शादी, अब बन गई उसके मर्डर की आरोपी, जानें कौन है सिया गोयल कई सुरागों जिनमें सिया का दूसरी बार लोहागढ़ जाने पर जोर देना, केतन अग्रवाल का गायब हुआ पासपोर्ट और गर्मी के मौसम में प्रेमी की तरफ से पहनी हुडी ने पुलिस को हत्या की साजिश का पता लगाने में मदद की है. Read More

दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में मचा हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ Pakistan Airspace: पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने भारतीय रजिस्ट्रेशन वाले सभी विमानों चाहे वो कमर्शियल हों या मिलिट्री, के लिए अपना एयरस्पेस अप्रैल 2025 से बंद कर रखा है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Explained: फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो से लेकर मेसी और गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स का कैसे चला जादू? FIFA World Cup 2026: न्यूर ने 2024 के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया था. लेकिन जर्मनी के गोलकीपिंग क्राइसिस की वजह से कोच जूलियन नागेल्समैन ने उन्हें वापस बुलाया. Read More

FIFA World Cup 2026: कोलंबिया ने डीआर कांगो को 1-0 से हराया, इस जीत के साथ कोलंबिया ने 'राउंड ऑफ 32' में अपनी जगह बनाई फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप के मुकाबले में कोलंबिया ने डीआर कांगो को 1-0 से हराया. ग्वाडालाहारा स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने एक मैच बाकी रहते हुए ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाई. Read More

Shani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात! Shani Vakri 2026: 27 जुलाई को शनि चलेंगे उल्टी चाल! इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, नौकरी में प्रमोशन और छप्परफाड़ धन लाभ के प्रबल योग. जानें अपनी राशि का हाल. Read More