एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 24 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
स्विमिंग पूल बंद और लिफ्ट खराब, फिर भी लिया मेंटेनेंस का चार्ज, सोसाइटी के कपल को मिला 5 लाख का जुर्माना
Delhi News: दिल्ली के एक कपल ने सोसाइटी की बदहाली को लेकर कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कपल का आरोप था कि सोसाइटी में कोई सुविधा नहीं है, फिर भी मेटेंनेंस चार्ज वसूला जा रहा है. Read More
Train Ticket Booking: ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही? राखी पर घर जाना है, अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, मिल जाएगी कन्फर्म सीट
Train Ticket: अगर आप भी रक्षाबंधन पर ट्रेन से घर जाने के लिए कन्फर्म टिकट बुक करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी बातों को अपनाकर टिकट मिलने की संभावना बढ़ सकती है. जानिए. Read More
पुलिस की बस, अंदर प्रदर्शनकारी और सामने फौलादी हौसलों के साथ खड़ी लड़की…, कौन है चर्चा में आयी ये ग्रे हुडी गर्ल
22 जुलाई 2026 को मुंबई में कथित पेपर लीक और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया बर्बर कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन था. रिया 40 मिनट तक पुलिस बस के सामने खड़ी रहीं. जानें पूरी कहानी.. Read More
पाकिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला, सेना के 12 जवान सहित कम से कम 15 लोगों की मौत
Pakistan Bomb Blast: हमलावरों ने गाड़ी को सुरक्षा घेरा की दीवार से टकरा दिया. इस धमाके से चेक पोस्ट को गंभीर नुकसान पहुंचा है. किसी भी ग्रुप ने तत्काल इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
जोस बटलर के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि, क्रिस गेल का तोड़ा रिकॉर्ड
बटलर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 9 शतक और 102 अर्धशतक लगा चुके हैं. उन्होंने 16 रन बनाने के साथ ही क्रिस गेल को पीछे छोड़ा. Read More
Commonwealth Games: कॉमनवेल्थ गेम्स से हटाए वो खेल जिनमे रहता है भारत का दबदबा, विरोध दर्ज कराएगा भारत?
Commonwealth Games 2026 India: बर्मिंघम 2022 में, भारत 61 मेडल्स के साथ मेडल टेली में चौथे स्थान पर रहा था. इनमें से लगभग आधे (30 मेडल्स) उन खेलों से आए थे जो ग्लासगो 2026 में शामिल नहीं हैं. Read More
Panchang 25 July 2026: देवशयनी एकादशी पर सुबह 7.21 से पूजा मुहूर्त, देखें शुभ योग और पूरा पंचांग
Panchang 25 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
Car Loan: नई कार का सपना होगा पूरा, 7.35% की शुरुआती दर पर मिल रहा लोन, कहां है सबसे कम EMI?
Car Loan: अगर आप ईएमआई पर नई कार लेने की सोच रहे हैं तो आपको हर बैंक की ब्यार दरों को अच्छे से जांच लेना चाहिए. ऐसा करके आप एक लाख रुपए तक बचा सकते हैं. जानें कहां मिल रहा है सबसे सस्ता लोन. Read More