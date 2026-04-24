एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

जेब में पड़ा है फटा नोट? बस करें ये काम, जानिए कितना हिस्सा होने पर मिलेगा पूरा पैसा How to Exchange Mutilated Banknotes: RBI के नियमों के मुताबिक, कटे-फटे या खराब नोट बेकार नहीं होते और इन्हें बैंक में आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी होना जरूरी है. Read More

5 साल के लिए चाहिए 5 लाख का लोन? कितना लगेगा ब्याज, हर महीने कितनी जाएगी EMI? Loan Tips: आज के समय में बढ़ती महंगाई के बीच लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन का सहारा ले रहे हैं, लेकिन लोन लेने से पहले उसकी सही जानकारी होना बेहद जरूरी है. जानिए जरूरी बातें. Read More

इजरायल हमलों से नर्क बनी गाजा पट्टी, मलबों में फंसे शवों को खा रहे चूहे, फिलिस्तीनियों में बीमारी का बढ़ा खतरा Israel Gaza Conflict: इजरायल हमले के बाद अब गाजा पट्टी में चूहों के आतंक ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है. यहां हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं. यहां बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है. Read More

वॉर के बीच इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे इजरायल के PM नेतन्याहू, पोस्ट कर बोले- भगवान का शुक्र कि... Israel PM Benjamin Netanyahu Health Report: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैंसर को दी मात, ठीक हुआ ट्यूमर. फिलहाल उन्हें मेडिकल निगरानी में रखा गया है. इससे जुड़ा पोस्ट उन्होंने किया है. Read More

समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More

बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान Bengali actor Rahul Banerjee death: बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. राहुल ओडिशा में बीच के पास शूटिंग कर रहे थे जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. Read More

Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन शुभांकर शर्मा ने बनाई 2 शॉट की बढ़त, हनी बैसोया ने बनाया नया रिकॉर्ड Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन दिल्ली के हनी बैसोया ने शानदार 8 अंडर 64 का स्कोर बनाकर नया कोर्स रिकॉर्ड स्थापित किया और कुल 8 अंडर 136 के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर पहुंच गए. Read More

Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के पहले दिन विशेष शर्मा ने बनाई एक शॉट की बढ़त, दूसरे पोजीशन पर रहे शुभांकर Boulders Classic Golf: हैदराबाद के बोल्डर हिल्स गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेले जा रहे 1 करोड़ रुपये इनामी राशि वाले बोल्डर्स क्लासिक के पहले राउंड में 19 वर्षीय विशेष शर्मा ने एक शॉट की बढ़त हासिल की. Read More

Rashifal 25 April 2026: मेष से मीन तक राशिफल, शनि की अशुभ दृष्टि किस पर पड़ेगी, किसका होगा भला Rashifal 25 April 2026: सीता नवमी और शनिवार का दिन मेष से मीन तक करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें. Read More