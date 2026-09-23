एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

पुरानी नंबर प्लेट नहीं बदली तो कटेगा 10 हजार तक का चालान, गाड़ी मालिक तुरंत जान लें नियम क्या आप गाड़ी चलाते हैं, लेकिन आपकी नंबर प्लेट काफी पुरानी और खराब हो गई है तो उसे जल्द से जल्द बदलवा लीजिए, वरना आपका चालान काटा जा सकता है. Read More

इस्तीफा, गिरफ्तारी, जेल…, ज्ञानेश कुमार पर भड़का विपक्ष, पढ़ें 10 नेताओं के तीखे हमले एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा. Read More

US में रूबियो से जयशंकर की मुलाकात, 100% टैरिफ वाले बिल का उठाया मुद्दा न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की मुलाकात मार्को रुबियो से हुई. इस दौरान भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई. ये बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

Asian Games 2026: दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज महिला क्रिकेट टीम ने 2026 एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता. इसके बाद पुरुष बैडमिंटन टीम से दूसरे गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में हार के साथ टीम को ब्रॉन्ज मिला. Read More

मीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 की महिला 49 किलोग्राम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. भारत को वेटलिफ्टिंग में 28 साल के बाद एशियन गेम्स मेडल मिला है. Read More

गुरु प्रदोष व्रत कल, विवाह में आ रही अड़चन तो गुड़-गन्ने के रस से करें ये उपाय, शिव की बरसेगी कृपा Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष व्रत 24 सितंबर 2026 को है. गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि हो तो सुखी वैवाहिक जीवन, विवाह में आ रही अड़चन के लिए शिव पूजा खास विधि से करना शुभ होता है, Read More