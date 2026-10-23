एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

मेलानिया ट्रंप ने कराया रूस-यूक्रेन में सीजफायर, व्हाइट हाउस ने क्या बताया? रूस और यूक्रेन के बीच ओलेश्की शहर तक युद्धविराम अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने कराया है, यह बयान व्हाइट हाउस ने दिया है. Read More

2 दिन बाद लगेगी लोक अदालत, एक बार में कितने ट्रैफिक चालान का होगा निपटारा? अगर आपकी गाड़ी पर कोई बकाया ट्रैफिक चालान है तो दिल्ली में 25 अक्टूबर को नेशनल लोक अदालत लगने वाली है. ऐसे में जानिए कि एक बार कितने ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाया जा सकता है. Read More

'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा? अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर टकराव की स्थिति को लेकर आईटीबीपी के महानिदेशक के बयान पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है. Read More

इजरायल: वेस्ट बैंक बंद करने की तैयारी, सेना ने मार गिराए दो शूटर्स, नेतन्याहू ने क्या कहा? इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है. यह आदेश हेब्रोन में हुई गोलबारी की घटना के बाद लिया गया है. दो आतंकियों के मार गिराया है. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

शाहरुख के पड़ोसी बने सूर्यकुमार यादव! खरीदा आलीशान घर; गौरी खान ने किया है डिजाइन सूर्यकुमार यादव और देविशा शेट्टी ने दुबई के शाहरुखज बाय डेन्यूब में अपना पहला घर खरीदा है. जानिए इस लग्जरी प्रोजेक्ट की खासियत और गौरी खान के डिजाइन किए पेंटहाउस के बारे में. Read More

गेल से तलाक लेकर अलग हुई स्टार टेनिस खिलाड़ी, शेयर किया अपना पूरा दर्द एलिना स्वितोलिना और गेल मोनफिल्स ने पांच साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला किया है. एलिना ने यूक्रेन युद्ध के मानसिक तनाव और खुद को दोबारा खोजने की जरूरत को अपने फैसले से जोड़ा. Read More

Aaj Ka Panchang 23 October 2026: एकादशी पारण, शुक्र प्रदोष पूजा और राहुकाल का समय Aaj Ka Panchang 23 October 2026: आज का पंचांग विशेष है, एकादशी पारण सुबह 6:27-8:42 और प्रदोष पूजा शाम 5:44-8:16 बजे. जानें दोनों व्रत के नियम, राहुकाल और चंद्र राशि. Read More