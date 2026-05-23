हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 23 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.

By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो | Updated at : 23 May 2026 09:00 PM (IST)
Preferred Sources

  1. Noida Extension Metro: नोएडा एक्सटेंशन पर भी चलेगी अब मेट्रो, सफर हो जाएगा और आसान

    Noida Metro News: नोएडा एक्सटेंशन मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण के निर्माण की गतिविधियां तेज हो गई हैं. करीब 7.5 किलोमीटर लंबा यह रूट नोएडा सेक्टर-51 को ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 से जोड़ेगा. Read More

  2. Lower Birth Booking: ट्रेन में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए है लोअर बर्थ की सीटें, जानें कैसे करवाए बुकिंग?

    Lower Berth Booking: यात्रियों को नियम की जानकारी नहीं होने से कई बार बुजुर्गों और महिलाओं को मजबूरन अपर सीट पर मुश्किल से चढ़कर सफर करना पड़ता है, जबकि लोअर बर्थ महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ही है. Read More

  3. Delhi Gymkhana Club: दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

    Delhi Gymkhana Club: देश की सरकार ने सुरक्षा कारणों से दिल्ली के जिमखाना क्लब को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया है. इसे अगले 5 जून तक क्लब खाली करने को कहा गया है. Read More

  4. China Mining Accident: चीन की कोयला खदान में भीषण धमाका, 90 लोगों की मौत, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया बड़ा ऐलान

    China Mining Accident: चीन के शांक्सी प्रांत की कोयला खदान में गैस धमाके से 90 लोगों की मौत हो गई है. 2009 के बाद देश का सबसे बड़ा माइनिंग हादसा माना जा रहा है. Read More

  5. रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल

    एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

  6. Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं

    Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए.  Read More

  7. VAIBHAV SOORYAVANSI: 15 साल के वैभव पर ‘अगला सचिन’ वाला दबाव क्यों? दिनेश कार्तिक ने दे डाली बड़ी चेतावनी

    आईपीएल 2026 में तूफानी बल्लेबाजी से छाए वैभव सूर्यवंशी की तुलना लोग सचिन तेंदुलकर से करने लगे हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक का मानना है कि इतनी कम उम्र में ऐसे टैग खिलाड़ी पर भारी पड़ सकते हैं Read More

  8. “शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती

    भारतीय क्रिकेट के पूर्व लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कमेंट्री 2026 में छोड़ दिया है.  इसके बाद उन्होंने अपने संघर्षों का खुलासा भी एक्स पर पोस्ट के जरिए किया है. Read More

  9. Weekly Rashifal 24-30 May 2026: इन 5 राशियों की संवरेगी किस्मत, किसका बिगड़ेगा बजट, मेष-मीन तक साप्ताहिक राशिफल देखें

    vWeekly Rashifal 2026: 24 से 30 मई तक का नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल Read More

  10. Senior Citizen FD Rates: 3 साल की FD पर 8% तक रिटर्न दे रहे ये बैंक, अभी देखें पूरी लिस्ट

    Fixed Deposit Interest Rates: सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के साथ-साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अब सीनियर सिटीजन्स को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर 8% परसेंट तक इंटरेस्ट देने लगे हैं. Read More

Published at : 23 May 2026 09:00 PM (IST)
Tags :
Evening News Evening Bulletin Prime Time News Todays Top Headlines Hindi News Hindi News Headlines Hindi Samachar Top Hindi News Hindi News Headlines Today Latest News In Hindi Breaking News In Hindi ताजा ख़बरें Breaking News Top News Top Headlines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'यहां बहुत गर्मी है', मीडिया से बात करते हुए दिल्ली में बोले मार्को रुबियो, हीटवेव से हुए परेशान?
'यहां बहुत गर्मी है', मीडिया से बात करते हुए दिल्ली में बोले मार्को रुबियो, हीटवेव से हुए परेशान?
विश्व
China Mining Accident: चीन की कोयला खदान में भीषण धमाका, 90 लोगों की मौत, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया बड़ा ऐलान
चीन की कोयला खदान में भीषण धमाका, 90 लोगों की मौत, राष्ट्रपति जिनपिंग ने किया बड़ा ऐलान
इंडिया
कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर बड़ा एक्शन, तोड़ दी गई ममता बनर्जी की डिजाइन की हुई फुटबॉल मूर्ति
कोलकाता स्टेडियम के बाहर बड़ा एक्शन, तोड़ दी गई ममता बनर्जी की डिजाइन की हुई फुटबॉल मूर्ति
विश्व
'PM मोदी-ट्रंप के बीच गहरी दोस्ती', दिल्ली में बोले मार्को रुबियो, भारत को दिया खास तोहफा!
'PM मोदी-ट्रंप के बीच गहरी दोस्ती', दिल्ली में बोले मार्को रुबियो, भारत को दिया खास तोहफा!
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😯Karishma का खेल खत्म, Chandrika की घर वापसी का जश्न! #sbs
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: मिडिल ईस्ट में तनाव तेज | Breaking News |
Marco Rubio India Visit: थोडी देर में पीएम से मिलेंगे मार्को रूबियो | Breaking News
PM Modi Rojgar Mela: भारत के युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत- पीएम | Government Job | Youth Employment
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते दामों से बिगड़ा बजट, अलग-अलग शहरों से सामने आईं तस्वीरें| New Rate |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
China Mining Accident: चीन की कोयला खदान में भीषण धमाका, 90 लोगों की मौत, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया बड़ा ऐलान
चीन की कोयला खदान में भीषण धमाका, 90 लोगों की मौत, राष्ट्रपति जिनपिंग ने किया बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को बड़ा झटका, 7 से बढ़कर 10 साल हुई सजा
2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को बड़ा झटका, 7 से बढ़कर 10 साल हुई सजा
आईपीएल 2026
अगर IPL 2026 के बाद ऑक्शन में गए ये खिलाड़ी, तो मिल सकती है 30 करोड़ से ज्यादा की रकम
अगर IPL 2026 के बाद ऑक्शन में गए ये खिलाड़ी, तो मिल सकती है 30 करोड़ से ज्यादा की रकम
बॉलीवुड
स्विट्जरलैंड में शूट होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म, जिसने 1964 में कमाया था 700% प्रॉफिट, मेकर्स हुए थे मालामाल
स्विट्जरलैंड में शूट होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म, जिसने 1964 में कमाया था 700% प्रॉफिट, मेकर्स हुए थे मालामाल
इंडिया
Delhi Gymkhana Club: दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
इंडिया
PM मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग
PM मोदी से मिले मार्को रुबियो, व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग
एग्रीकल्चर
हरी सब्जियां उगाते समय कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां? एक्सपर्ट से सीखें स्मार्ट गार्डनिंग
हरी सब्जियां उगाते समय कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां? एक्सपर्ट से सीखें स्मार्ट गार्डनिंग
ट्रेंडिंग
Video: खेल-खेल में चली गई मासूम की जान! ठेले और दीवार के बीच फंसी गर्दन, वीडियो देख कांप उठे यूजर्स
खेल-खेल में चली गई मासूम की जान! ठेले और दीवार के बीच फंसी गर्दन, वीडियो देख कांप उठे यूजर्स
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget