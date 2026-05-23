एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 23 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
Noida Extension Metro: नोएडा एक्सटेंशन पर भी चलेगी अब मेट्रो, सफर हो जाएगा और आसान
Noida Metro News: नोएडा एक्सटेंशन मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण के निर्माण की गतिविधियां तेज हो गई हैं. करीब 7.5 किलोमीटर लंबा यह रूट नोएडा सेक्टर-51 को ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 से जोड़ेगा. Read More
Lower Birth Booking: ट्रेन में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए है लोअर बर्थ की सीटें, जानें कैसे करवाए बुकिंग?
Lower Berth Booking: यात्रियों को नियम की जानकारी नहीं होने से कई बार बुजुर्गों और महिलाओं को मजबूरन अपर सीट पर मुश्किल से चढ़कर सफर करना पड़ता है, जबकि लोअर बर्थ महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ही है. Read More
Delhi Gymkhana Club: दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
Delhi Gymkhana Club: देश की सरकार ने सुरक्षा कारणों से दिल्ली के जिमखाना क्लब को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया है. इसे अगले 5 जून तक क्लब खाली करने को कहा गया है. Read More
China Mining Accident: चीन की कोयला खदान में भीषण धमाका, 90 लोगों की मौत, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया बड़ा ऐलान
China Mining Accident: चीन के शांक्सी प्रांत की कोयला खदान में गैस धमाके से 90 लोगों की मौत हो गई है. 2009 के बाद देश का सबसे बड़ा माइनिंग हादसा माना जा रहा है. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
VAIBHAV SOORYAVANSI: 15 साल के वैभव पर ‘अगला सचिन’ वाला दबाव क्यों? दिनेश कार्तिक ने दे डाली बड़ी चेतावनी
आईपीएल 2026 में तूफानी बल्लेबाजी से छाए वैभव सूर्यवंशी की तुलना लोग सचिन तेंदुलकर से करने लगे हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक का मानना है कि इतनी कम उम्र में ऐसे टैग खिलाड़ी पर भारी पड़ सकते हैं Read More
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
भारतीय क्रिकेट के पूर्व लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कमेंट्री 2026 में छोड़ दिया है. इसके बाद उन्होंने अपने संघर्षों का खुलासा भी एक्स पर पोस्ट के जरिए किया है. Read More
Weekly Rashifal 24-30 May 2026: इन 5 राशियों की संवरेगी किस्मत, किसका बिगड़ेगा बजट, मेष-मीन तक साप्ताहिक राशिफल देखें
vWeekly Rashifal 2026: 24 से 30 मई तक का नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल Read More
Senior Citizen FD Rates: 3 साल की FD पर 8% तक रिटर्न दे रहे ये बैंक, अभी देखें पूरी लिस्ट
Fixed Deposit Interest Rates: सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के साथ-साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अब सीनियर सिटीजन्स को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर 8% परसेंट तक इंटरेस्ट देने लगे हैं. Read More
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